La telenovela sul futuro di Di Maria è forse arrivata ad una svolta finale, dopo l'incertezza delle ultime settimane che ha visto coinvolte soprattutto la Juventus e il Barcellona, più defilato ci sarebbe il Benfica che starebbe osservando. Entro il fine settimana, infatti, a Torino si aspetterà la risposta definitiva sulla scelta dell'argentino, ancora dubbioso su cosa fare nell'anno dei mondiali in Qatar. Ufficiale il riscatto di Merih Demiral da parte dell'Atalanta, una boccata di ossigeno nelle casse bianconere che riceveranno dall'Atalanta 20 milioni più bonus.

Di Maria-Juve: i giorni del possibile sì

I bianconeri intensificano il pressing per l'argentino Angel Di Maria. Alla Continassa stanno ancora aspettando la risposta definitiva del campione ex Paris Saint Germain. È di ieri la notizia che l'argentino è partito insieme alla moglie e alle figlie per l'Europa con un volo privato, destinazione Parigi, dove lo attendono alcune questioni personali da sbrigare. La Juventus sta facendo sul serio, tuttavia il giocatore preferirebbe ancora la pista che porta ai blaugrana, intrigato dalla prospettiva di essere allenato da Xavi.

A Torino non demordono nonostante le sensazioni negative delle ultime ore, sperando in un esito positivo della trattativa, tenendo conto anche delle difficoltà economiche che sta attraversando il Barcellona.

La dirigenza della Juventus, da giorni, ha assecondato le richieste economiche (7 milioni a stagione) e la durata dell'ingaggio (un solo anno con opzione per il secondo) avanzate dall'entourage del giocatore. Ora si attende solo la risposta di Di Maria che, salvo sorprese, potrebbe arrivare nel fine settimana o comunque non oltre l'inizio della prossima settimana.

L'Atalanta ha riscattato Demiral

Sono giornate tumultuose per il mercato bianconero, è notizia di ieri il riscatto di Demiral da parte dell'Atalanta: nelle casse della Juventus andranno circa 20 milioni di euro più 8 di bonus. Per il classe 1998 i bergamaschi avevano già pagato 2,5 milioni per il prestito nella scorsa stagione.

Nelle casse della Juventus è in arrivo un cospicuo tesoretto da reinvestire sul mercato. L'Atalanta, invece, potrebbe cedere il turco in Premier League dove l'ex bianconero ha molto mercato. Per questa ulteriore possibile cessione ai bianconeri, spetterà il 10% di bonus sulla futura vendita. In Serie A, l'Inter rimane vigile su Demiral se dovessero avverarsi le partenze di De Vrij e Skriniar, in una posizione più defilata anche la Roma e la Fiorentina. Più probabile una cessione in Inghilterra, dopo il turco ha molte richieste, su tutte quella del Newcastle che da tempo sta cercando un nuovo difensore centrale.