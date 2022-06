La Juventus non molla Nicolò Zaniolo. Il talento giallorosso, che da diverse stagioni sarebbe nel mirino della Vecchia Signora, non ha chiuso la porta a un suo trasferimento in maglia bianconera. Infatti, dalle sue dichiarazioni non è affatto scontata una sua possibile partenza dalla Capitale: "L'interesse delle big fa piacere, ma non mi distrae. Erede di Dybala? Vediamo, la vita è imprevedibile, io mi alleno e aspetto".

Intanto, la dirigenza bianconera starebbe preparando un nuovo assalto al numero 22 della Roma: stando alle ultime notizie di Calciomercato, la Vecchia Signora avrebbe proposto un conguaglio cash più il cartellino di Arthur, ormai fuori dal progetto di Massimiliano Allegri.

Il centrocampista brasiliano andrebbe a colmare il vuoto lasciato da Sergio Oliveira e dalla possibile cessione di Jordan Veretout, nel mirino del Marsiglia di Jorge Sampaoli.

La cedibilità del regista verdeoro è legata anche alla volontà della Juventus di acquistare un nuovo uomo d'ordine, come Leandro Paredes che resta uno degli obiettivi per puntellare il centrocampo di Allegri.

La Roma vorrebbe monetizzare l'eventuale cessione di Zaniolo, attraverso una cifra attorno ai 50-60 milioni di euro. Molto dipenderà dalla volontà del calciatore di continuare il suo percorso in giallorosso, o magari di intraprendere una nuova avventura. Resta da battere la concorrenza del Milan, ma intanto la Juventus resta alla finestra, con l'obiettivo di puntellare la rosa e ritornare grande.

Juve, offerta da sette milioni per Di Maria

Zaniolo non è il solo calciatore nel mirino dei bianconeri per puntellare la trequarti a disposizione di Allegri. Infatti, l'obiettivo numero uno resta Angel Di Maria, che dopo una fase di stallo, potrebbe sbarcare a Torino. Stando alle ultime notizie di calciomercato, i bianconeri avrebbero proposto un contratto annuale da 7 milioni di euro al Fideo, che potrebbe così avvicinarsi nel modo migliore ai prossimi Mondiali in Qatar, per poi chiudere la carriera ritornando in patria.

La Vecchia Signora vorrebbe chiudere l'operazione in tempi brevi, ma valuta anche delle possibili alternative come Filip Kostic, esterno serbo che è stato tra i grandi protagonisti della vittoria dell'Europa League da parte dell'Eintracht di Francoforte.

Infine, altra candidatura da prendere in considerazione è quella di Marco Asensio, fantasista spagnolo in uscita dal Real Madrid.

Il trequartista della Roja, visto il poco minutaggio durante la scorsa stagione, vorrebbe giocare con maggiore continuità e per questo potrebbe lasciare il club di Florentino Perez, che lo valuta almeno 30 milioni di euro.