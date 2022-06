Il futuro della retroguardia della Juventus e del mercato estivo dei bianconeri gira attorno alla permanenza di Matthijs De Ligt. Il centrale olandese, perno della difesa di Massimiliano Allegri, potrebbe salutare Torino a fronte di un'eventuale offerta importante.

Il difensore della nazionale dei Tulipani non ha ancora rinnovato il proprio contratto con il club bianconero (in scadenza nel 2024) e questo potrebbe risultare un campanello d'allarme per l'imminente sessione di mercato che ormai sta per entrare nel vivo. Dopo l'addio del totem Giorgio Chiellini, la Vecchia Signora non può permettersi di perdere anche De Ligt, ma molto dipenderà dalle offerte che arriveranno, in particolare dalla Premier League.

Possibile interesse del Liverpool per De Ligt

Infatti, tra i club inglesi interessati alle prestazioni del numero quattro juventino, ci sarebbe il Liverpool di Jurgen Klopp che vuole puntellare la rosa per dare l'assalto alla Champions League nella prossima stagione. La Juventus chiede una cifra almeno attorno ai 100 milioni di euro per poter intavolare una possibile trattativa: i Reds vorrebbero inserire come parziale contropartita tecnica il cartellino di Roberto Firmino, che (complice l'arrivo di Darwin Nunez) potrebbe lasciare Anfield.

La Juventus non sarebbe entusiasta di questa offerta, in quanto per cedere De Ligt vorrebbe solo un'offerta in cash. La formazione di Jurgen Klopp non è la sola interessata al centrale olandese: infatti, attenzione anche all'interesse del Chelsea, che dopo aver perso Rudiger potrebbe virare su De Ligt per puntellare la retroguardia del tecnico Thomas Tuchel, e soprattutto al Manchester United di Ten Haag, che ha già allenato l'olandese durante la sua esperienza sulla panchina dell'Ajax.

Juve, offerta del Torino per Mandragora

Dopo buone stagioni con la maglia del Torino, Rolando Mandragora pare pronto a lasciare definitivamente la Juventus. Infatti il centrocampista italiano è uno degli obiettivi di mercato proprio dei granata che avrebbero tutta l'intenzione di riportarlo alla corte di Ivan Juric, che lo ritiene un elemento imprescindibile per il suo 3-4-2-1.

Stando alle ultime notizie di Calciomercato, il direttore sportivo Vagnati starebbe pensando a un'offerta con obbligo di riscatto a 10 milioni di euro. Una discreta di somma che i bianconeri potrebbero reinvestire sul mercato.