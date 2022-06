Puntellare la rosa a disposizione del tecnico rossonero Stefano Pioli, così da rimanere ai vertici del calcio italiano e continuare il percorso di crescita in Europa. È questo l'obiettivo del Milan, che sta lavorando sul fronte mercato per accontentare le richieste del proprio allenatore ed essere ancora più competitivi.

Milan, possibile interesse per Antony

La trequarti è il reparto che i rossoneri vorrebbero rinforzare: infatti, sono tanti i nomi che Maldini e Massara starebbero sondando per dare maggiore qualità ed alternative a Pioli. Tra i nomi seguiti, ci sarebbe anche quello di Antony, talento brasiliano che si sta mettendo in luce con la maglia dell'Ajax.

Con l'addio di Ten Haag sulla panchina dei Lancieri, le posizioni di alcuni calciatori importanti come l'esterno verdeoro potrebbero cambiare.

Il Milan resta vigile, ma deve scontrarsi anche con le richieste del club olandese che non fa sconti, e chiede almeno 40-50 milioni per il numero undici, che in passato era stato accostato anche alla Juventus.

Antony non è il solo calciatore di fantasia che il Diavolo sta monitorando. Resta calda la candidatura di Noa Lang del Brugges, pronto ad un'esperienza in top club europeo. Come l'Ajax, anche la società belga non fa sconti, e chiede almeno 25 milioni di euro per l'esterno olandese. Più sullo sfondo, i nomi di Marco Asensio del Real Madrid, Domenico Berardi del Sassuolo che resta nel mirino anche della Juventus, e Nicolò Zaniolo della Roma, valutato 50-60 milioni di euro dal club giallorosso.

Milan, Sampdoria su Gabbia

In attesa di definire i colpi in entrata, il Milan sta valutando anche delle cessioni per reinvestire il denaro sugli obiettivi di mercato.

Tra i calciatori che potrebbero lasciare Milano c'è Matteo Gabbia che con l'esplosione di Kalulu ha visto ridotto il suo spazio nelle rotazioni di Pioli. Sul centrale italiano, ci sarebbe l'interesse della Sampdoria di Giampaolo, pronto a riportare in posizioni di centro classifica i blucerchiati.

Anche il futuro di Ballò Tourè è appeso ad un filo. L'esterno francese non ha convinto la dirigenza e Stefano Pioli, non riuscendo a diventare un'alternativa importante al totem Theo Hernandez. Per questo, la sua esperienza in rossonera potrebbe terminare durante questa sessione di Calciomercato. Sul terzino mancino dei rossoneri ci sarebbe l'interesse del Trabzonspor, fresco vincitore del campionato turco.

Con la probabile partenza del terzino francese, il Diavolo potrebbe virare su Fabiano Parisi, talentuoso esterno dell'Empoli, nel mirino anche del Napoli di Aurelio De Laurentiis. Il club toscano lo valuta tra i 10-15 milioni di euro.