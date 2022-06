Le distanze tra la Juventus e Angel Di Maria si starebbero riducendo e Massimiliano Allegri potrebbe essere accontentato con l'acquisto dell'esterno argentino. Nel frattempo Paul Pogba ha parlato del proprio futuro. Mentre l'ex calciatore juventino Marco Tardelli ha commentato l'eventuale ritorno del francese nella compagine piemontese.

Juventus, si riaccendo le speranze bianconere per Angel Di Maria, David Neres pare sempre più lontano

Il tira e molla tra Juventus e Angel Di Maria potrebbe concludersi con l'arrivo dell'argentino a Torino. Il calciatore ex PSG, sarebbe stato richiesto a gran voce da Massimiliano Allegri e secondo il giornalista sportivo Claudio Raimondi l'accordo tra "El Fideo" e il club piemontese sarebbe ancora possibile.

Il cronista ha infatti affermato a SportMediaset: "Di Maria atteso a Parigi nel weekend, il Barcellona l'ha sondato, ma non c'è stata una trattativa. C'è ottimismo in casa bianconera per l'arrivo del Fideo. Zaniolo potrebbe restare alla Roma, la valutazione del club giallorosso per il cartellino è alta per Juve e Milan. L'alternativa è Berardi. Kostic vuole la Juve, ma i bianconeri non vogliono spendere più di 15 milioni di euro per il cartellino".

Restando in tema attaccanti per la Juventus, la pista David Neres dello Shakhtar Donetsk si starebbe raffreddando, in quanto il giovane esterno brasiliano avrebbe scelto il Benfica come prossima squadra.

Pogba sul futuro: 'Sono a un punto cruciale della mia carriera'

Il secondo nome caldo per la Juventus in queste settimane è quello di Paul Pogba. Il centrocampista francese, accostato insistentemente alla compagine bianconera, ha girato una docu-fiction a lui dedicata che verrà trasmessa su Amazon Prime e in uno dei tanti estratti usciti in queste ore, il "Polpo" ha parlato del suo futuro.

Il classe '93, ha detto in proposito: "Oggi sono a un punto cruciale della mia carriera. Devo prendere delle decisioni importanti che determineranno il mio futuro. E non ho il diritto di sbagliare".

Del centrocampista transalpino, ha parlato nelle scorse ore anche Marco Tardelli, storico ex calciatore dei bianconeri. Il classe '54, in un'intervista rilasciata a Le Coq Sportif per festeggiare il mondiale vinto 40 anni fa con l'Italia, ha detto del francese: "Pogba?

Credo che i ritorni siano sempre difficili, perché ci sono aspettative più alte. Ma è un ottimo acquisto". Tardelli ha poi affermato come alla Juventus serva almeno un acquisto importante in ogni reparto per tornare ad essere competitiva sin da subito per il campionato.