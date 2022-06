Puntellare la rosa a disposizione di Stefano Pioli per restare ai vertici del calcio italiano e ritagliarsi un ruolo importante in Europa. È questo l'obiettivo del Milan, che sta lavorando sul fronte mercato, per accontentare le richieste del proprio tecnico e rendere la squadra ancora più competitiva.

Milan, possibile interesse per Pau Torres

Sul fronte difesa l'obiettivo numero resta Sven Botman, centrale olandese del Lille che da diversi mesi è nel mirino del Diavolo. Nonostante ciò, la trattativa non si è conclusa, e sul centrale dei Tulipani ci sarebbe il forte interesse del Newcastle, che potrebbe sbaragliare la concorrenza e cambiare le carte in tavola.

Per questo, la dirigenza rossonera sta monitorando anche altri profili che possano rientrare in orbita in caso di rottura della trattativa per Botman.

Tra i nomi seguiti da Maldini e Massara, ci sarebbe anche quello di Pau Torres, centrale spagnolo del Villarreal che ha offerto grandi prestazioni sia in Liga che in Champions League con la maglia del Sottomarino Giallo, attenzionando l'interesse di molti top club europei. Il club spagnolo non fa sconti e chiede almeno 35-40 milioni di euro per lasciar partire il proprio difensore, che insieme ad Albiol, hanno fatto la fortuna della formazione di Emery.

Il Milan sta monitorando la situazione, ma deve fare attenzione al forte interesse del Manchester United, che già da diverse settimane sarebbe sul calciatore.

Oltre Pau Torres, il Diavolo non ha mollato la pista che porta al nome di Gleison Bremer, centrale del Torino che resta il primo obiettivo per la difesa dell'Inter.

Milan, idea Elmas per la trequarti

Arriviamo al capitolo trequarti. Uno degli snodi cruciali in casa rossonera è l'acquisto di un grande trequartista, che possa aumentare la fantasia ed il tasso tecnico del reparto offensivo di Stefano Pioli.

Oltre Zaniolo, che resta uno degli obiettivi di mercato, il club rossonero sta monitorando anche altre piste per rinforzare quel settore del campo. Tra i nomi seguiti, ci sarebbe anche quello di Elif Elmas, centrocampista macedone in forza al Napoli che in questa stagione ha offerto buone prestazioni con la maglia azzurra, ritagliandosi un discreto spazio nello scacchiere tattico di Spalletti, vista la sua capacità di ricoprire molte posizioni.

Il Napoli non fa sconti e chiede almeno 20 milioni per lasciar partire il suo numero sette. Molto dipenderà anche dalla volontà del calciatore e soprattutto dalle alternative che i partenopei potrebbero individuare per sostituire Elmas, vista già la partenza del capitano Insigne e l'incertezza sul futuro dell'altro totem Dries Mertens.

In campo internazionale si valuta anche la candidatura di Christian Pulisic, esterno del Chelsea che sarebbe nel mirino anche della Juventus.