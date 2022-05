L'Inter ha cominciato a programmare la prossima campagna acquisti con il chiaro intento di rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi, per cercare di tornare sul tetto d'Italia dopo la delusione di quest'anno ed essere ulteriormente competitivi in campo europeo. La difesa subirà una vera e propria rivoluzione visto che andranno via sia Andrea Ranocchia che Aleksandar kolarov, oltre ai dubbi su Stefan De Vrij, che potrebbe essere ceduto per non perderlo a parametro zero essendo in scadenza di contratto a giugno 2023.

Anche il Milan ha cominciato a muoversi sul mercato, con l'obiettivo di difendere lo scudetto.

I rossoneri sono alla ricerca di alternative in mezzo al campo visto che andranno via Kessié, in scadenza di contratto, e Bakayoko, che tornerà al Chelsea. Uno dei nomi che intrigherebbe Stefano Pioli è quello di Sasa Lukic, che tanto bene ha fatto al Torino in questa stagione.

Inter sarebbe su Smalling

Henrikh Mkhitaryan non sarebbe l'unico giocatore della Roma che interessa all'Inter per la prossima stagione. I nerazzurri, infatti, avrebbero mostrato il proprio interesse anche per Chris Smalling, vista la rivoluzione che verrà attuata in difesa. Il centrale inglese ha fatto molto bene in questa stagione nella difesa a tre di José Mourinho, e ha dimostrato di essere in grado di giocare sia al centro che come braccetto di destra, come ipotetico vice Skriniar.

Il classe 1989 in questa stagione ha messo a segno tre reti in ventisette partite di campionato e il 25 maggio è stato premiato dalla Uefa come player of the match nella finale di Conference League contro il Feyenoord, vinta 1-0 dai capitolini. Il giocatore ha un anno di contratto e per questo motivo la Roma potrebbe cederlo all'Inter per non perderlo a parametro zero.

Le due società potrebbero intavolare uno scambio alla pari, inserendo nell'affare uno tra Stefano Sensi e Roberto Gagliardini, con l'obiettivo di realizzare anche due plusvalenze, importanti in ottica bilancio.

Milan sarebbe interessato a Lukic

Anche il Milan ha cominciato a lavorare per la prossima stagione, con occhio al centrocampo.

Se Franck Kessié sarà rimpiazzato dal possibile arrivo di Renato Sanches, bisogna vedere chi prenderà il posto di Bakayoko, che ha deluso e dovrebbe tornare al Chelsea. Uno dei nomi che piacerebbe è quello di Sasa Lukic, centrocampista serbo che ha fatto bene al Torino in questa stagione, mettendo a segno cinque reti e collezionando quattro assist in trentacinque presenze in campionato. Il giocatore, inoltre, ha dimostrato di essere molto duttile essendo in grado di giocare sia nei due davanti alla difesa, sia sulla trequarti. La sua valutazione si aggira sui 15 milioni di euro, ma non è da escludere uno scambio alla pari con Tommaso Pobega, che ha giocato in prestito proprio al Toro l'ultima annata.