In vista dell'inizio del Calciomercato il Milan sta lavorando soprattutto per puntellare la difesa a disposizione di Stefano Pioli, ma la trattativa per Sven Botman sembrerebbe essersi molto raffreddata. Infatti sul centrale olandese del Lille, che da tempo è corteggiato dal Milan, sarebbe piombato fortemente il Newcastle che avrebbe offerto una cifra attorno ai 30-35 milioni di euro, superando quella dei rossoneri, che potrebbe dire addio al centrale della Nazionale dei Tulipani.

Possibile derby per Bremer

Per questo motivo Maldini e Massara starebbe sondando il terreno per Gleinson Bremer, centrale brasiliano del Torino che sta accendendo questi primi giorni di calciomercato.

Il difensore brasiliano è uno dei più corteggiati di questo inizio di calciomercato e resta l'obiettivo numero dell'Inter per puntellare la retroguardia a disposizione di Inzaghi. I nerazzurri starebbero però attendendo possibili offerte per Bastoni, per eventualmente monetizzare e poi concludere la trattativa col Toro.

Per questo, il Milan è pronto a inserirsi per soffiare ai cugini uno degli obiettivi più caldi di mercato. Attenzione anche ad altre pretendenti come il Napoli che con il possibile addio di Koulibaly, potrebbe decidere di virare sul totem difensivo del Torino, ed anche al Paris Saint Germain, che sistemata la questione Mbappè, potrebbe decidere di scendere in campo per puntellare la retroguardia.

Milan, questione esterno: da Berardi a Lang

Oltre alle possibili mosse in difesa, uno degli snodi cruciali per il prossimo mercato del Milan è legato all'acquisto di un esterno offensivo che possa innalzare la qualità della trequarti a disposizione di Pioli.

Tra i nomi più gettonati c'è sempre quello di Domenico Berardi, che resterebbe uno degli obiettivi primari.

L'esterno neroverde si è ormai consacrato definitivamente dopo grandi stagioni sia con De Zerbi che con Dionisi. Le problematiche sono legate alla valutazione data dal Sassuolo, che chiede almeno 45 milioni di euro per il trequartista italiano.

Pertanto il Milan sta sondando canhe dei profili più abbordabili dal punto di vista del costo come Noa Lang, esterno belga in forza al Club Brugge.

La sua valutazione si aggira attorno ai 20-22 milioni di euro, inferiore rispetto alle richieste del Sassuolo per Berardi. Infine sarebbe sempre calda la pista che porta a Marco Asensio, il quale per una cifra attorno ai 30 milioni di euro potrebbe lasciare il Real Madrid.