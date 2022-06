Il Milan lavora sul fronte mercato per puntellare la mediana a disposizione di Pioli. Visto l'addio di Kessie, e le difficoltà nell'arrivare a Renato Sanches nel mirino anche del Paris Saint Germain, i rossoneri stanno monitorando diversi profili per rinforzarsi a centrocampo.

Tra i nomi sondati da Maldini e Massara, ci sarebbe anche quello di Ilkay Gundogan, centrocampista tedesco in forza al Manchester City, che però complice il mancato rinnovo contrattuale potrebbe lasciare i Citizens. Lo snodo fondamentale è legato all'alto ingaggio che l'ex Borussia Dortmund percepisce in quel di Manchester, e che chiederebbe per iniziare una nuova avventura europea.

Milan, idea Douglas Luis

Per questo, il Milan sta sondando anche dei profili low-cost, rispetto a quelli di grandi appeal internazionale. Oltre al ritorno alla casa di Tommaso Pobega, si guarderebbe con grande interesse alla situazione di Douglas Luiz, centrocampista brasiliano che nella passata stagione ha offerto ottime prestazioni con l'Aston Villa di Steven Gerrard.

Il club inglese non fa sconti e chiede una cifra attorno ai 25 milioni di euro per il mediano verdeoro, nel mirino anche della Roma di Josè Mourinho, che dopo l'arrivo di Matic e il forte interesse per Frattesi, potrebbe completare il suo centrocampo con un altro acquisto importante.

La Roma potrebbe recitare un ruolo importante per il mercato rossonero, in quanto potrebbe ritornare in auge la candidatura di Jordan Veretout proprio per la mediana del Diavolo.

Il francese è in uscita ed il club giallorosso chiede 15 milioni di euro.

Attenzione al forte interesse del Napoli, che potrebbe virare sull'ex Saint Etienne in caso di cessione di Fabian Ruiz.

Milan, possibile ritorno di fiamma per Ziyech

Oltre al centrocampo, il Milan sta lavorando anche per puntellare la trequarti e dare maggior qualità al reparto a disposizione di Pioli.

De Ketelaere ed Asensio non solo i soli nomi sul taccuino di Maldini e Massara, che secondo le ultime notizie, potrebbero ritornare alla carica per Ziyech, fantasista marocchino che sarebbe ad un passo da lasciare il Chelsea.

Complice il poco minutaggio durante la gestione Tuchel e i possibili acquisti in quel ruolo come Sterling e Demeblè, l'ex Ajax potrebbe lasciare Londra e iniziare una nuova avventura europea.

I Blues chiedono una cifra attorno ai 30 milioni di euro per il fantasista marocchino, che in passato era stato accostato anche ad alcune big italiane.

Il Milan, oltre a piste internazionali, monitora alcuni profili italiani come Domenico Berardi e soprattutto Nicolò Zaniolo, nel mirino anche della Juventus.