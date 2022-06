L'Inter continua a corteggiare Paulo Dybala. Dopo lo sforzo importante per riportare Romelu Lukaku in quel di Milano, la dirigenza nerazzurra si sta concentrando per continuare il discorso già avviato con il dieci argentino, così da rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Simone Inzaghi. Stando alle ultime notizie di Calciomercato, la nuova offerta dei nerazzurri sarebbe legata alle presenza della Joya: bonus legate alle presenze, visti i tanti infortuni che il numero dieci argentino ha subito durante gli ultimi suoi anni alla Juventus.

Molto dipenderà dalla volontà del calciatore di accettare l'offerta nerazzurra, ma sopratutto la concorrenza in vista del Mondiale in Qatar.

Sullo sfondo, resterebbero varie alternativa per Dybala, a cominciare dalla Roma che, in caso di cessione di Zaniolo, potrebbe ritornare alla carica per Joya; discorso simile anche per il Milan, che vorrebbe rinforzare la trequarti a disposizione di Stefano Pioli ed infine, occhio alla candidatura del Real Madrid che potrebbe inserirsi nella corsa al dieci argentino per l'attacco a disposizione di Carlo Ancelotti e sostituire Marco Asensio, pronto a lasciare la Casa Blanca.

Il futuro di Paulo Dybala resta incerto, con l'argentino in cerca di una squadra per ritornare protagonista nella prossima stagione.

Inter, possibile accordo col Monza per Sensi

Intanto, l'Inter lavora sul fronte cessioni che coinvolgerebbero soprattutto il centrocampo. Infatti, dopo l'addio di Matias Vecino, si avvicina sempre più quello di Stefano Sensi che è ormai fuori dal progetto di Simone Inzaghi. Dopo i sei mesi trascorsi alla Sampdoria, sul centrocampista nerazzurro ci sarebbe il forte interesse del Monza.

Stando alle ultime notizie, il club avrebbe trovato un accordo per un prestito secco: la palla passa al calciatore che dovrà decidere il proprio futuro.

Con il Monza, i nerazzurri continuano a trattare anche la cessione di Pinamonti: il club brianzolo sarebbe disposto ad offrire 15 milioni di euro per convincere la dirigenza interista.

La cessione più importante per finanziare il mercato in entrata, potrebbe però riguardare la difesa, con il Paris Saint Germain sempre più in pressing su Milan Skriniar. Dopo l'incedibilità di Bastoni, il centrale slovacco è diventato il primo indiziato a lasciare Milano. Il club francese avrebbe offerto un contratto faraonico da nove milioni di euro al calciatore. Si cercherebbe l'accordo con l'Inter che chiede tra i 60-70 milioni di euro per lasciar partire l'ex Sampdoria.

Parte dei soldi verrebbero poi reinvestiti su Bremer, obiettivo numero per la retroguardia.