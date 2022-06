Puntellare la rosa a disposizione di Stefano Pioli e mantenere i big già presenti in organico. Sono questi gli obiettivi del Milan, che sta lavorando sul fronte mercato per rimanere ai vertici del calcio italiano e continuare il percorso di crescita in Champions League.

Dopo la vittoria del campionato, molti calciatori rossoneri sono entrati nel mirino di diversi top club europei: oltre Rafael Leao, anche Ismail Bennacer sarebbe entrato nel mirino di molte società europee, in particolare di Premier League. Infatti, sul centrocampista algerino ci sarebbe il forte interesse delle due squadre di Manchester, lo United del neo tecnico Ten Haag, a caccia di centrocampisti importanti per puntellare la mediana, e il City di Pep Guardiola che vorrebbe confermarsi in Inghilterra e dare l'assalto alla tanto agognata Champions League.

L'addio di Kessie mette dei paletti sugli altri centrocampisti, ma molto dipenderà dalle possibili offerte che potrebbero arrivare: infatti, il Diavolo potrebbe decidere di trattare una possibile cessione di Bennacer solo attraverso un'offerta monstre da 50 milioni di euro.

Rimanendo sul centrocampo, il Milan lavora anche sul fronte acquisti con il nome di Renato Sanches che resta l'obiettivo numero uno per puntellare la mediana a disposizione di Pioli. Sul centrocampista portoghese del Lille, ci sarebbe però anche il Paris Saint Germain che in caso di cessione di alcuni centrocampisti come Wijnaldum e Paredes, potrebbe irrompere prepotentemente sull'ex mediano del Bayern Monaco.

Il Milan resta in vantaggio, visto l'accordo con il calciatore: manca quello con Lille che chiede 25-30 milioni per concludere la trattativa.

Il Diavolo completerà il reparto con il ritorno alla casa base di Tommaso Pobega, che nonostante il forte interesse del Torino di Ivan Juric, dovrebbe restare alla corte di Stefano Pioli.

Milan, possibile permanenza per Daniel Maldini

Nella prossima stagione, Daniel Maldini potrebbe continuare a far parte della rosa di Stefano Pioli.

Nonostante i possibili acquisti che i rossoneri potrebbero effettuare sulla trequarti, il futuro del giovane trequartista potrebbe essere ancora a Milano. Un altro anno potrebbe permettere al figlio d'arte di poter guadagnare ancora più esperienza e magari giocarsi le sue carte in futuro.

L'altra opzione potrebbe essere un'avventura in prestito con alcune squadre di Serie A e Serie B che sarebbero interessate al talento del Diavolo. In particolare, attenzione all'interesse della Spal che già nella scorsa sessione invernale di Calciomercato, aveva provato ad ingaggiare il trequartista rossonero.