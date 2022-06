Dopo l'addio di Perisic l'Inter sta lavorando per trovare un profilo in grado di offrire più soluzioni sulle fasce. Per l'esterno destro Raoul Bellanova (22 anni) si continua a trattare da diverse settimane, ma negli ultimi giorni, i dirigenti nerazzurri starebbero meditando a un cambio di strategia che non soddisferebbe il patron del Cagliari. Sul ragazzo ci sarebbe anche l'interesse di altri club di Serie A e l'intenzione di Giulini sarebbe quella di ottenere una plusvalenza dalla sua cessione. L'alternativa al cagliaritano potrebbe essere Andrea Cambiaso del Genoa.

Cambio di rotta: l'Inter avrebbe chiesto un prestito per Bellanova

Per il passaggio di Raul Bellanova all’Inter sembrava ci fosse un’intesa di massima col club sardo. Si era infatti parlato di un probabile accordo intorno agli 8 milioni più 2 di bonus, una cifra molto più contenuta rispetto alla prima richiesta fatta da Giulini, che valutava il ragazzo intorno ai 20 milioni. Dall’ultimo incontro tra Ausilio e Capozzucca sarebbe invece emerso un cambio di strategia dei nerazzurri: non più acquisizione a titolo definitivo, ma prestito con diritto di riscatto oppure l’obbligo al verificarsi di determinate condizioni legate al minutaggio.

Il Cagliari avrebbe ritenuto inadeguata l’ultima proposta e, forte dell’interessamento di altri club per il classe 2000, avrebbe fatto sapere di non gradire formule diverse dal trasferimento a titolo definitivo.

I dubbi dell’Inter sarebbero legati a una serie di fattori tra cui le capacità di adattamento di Bellanova in un club che lotterà per lo scudetto e la necessità di spendere oculatamente i fondi disponibili per questa sessione di Calciomercato. Al momento è difficile dire se i meneghini puntino a prendere tempo in attesa di piazzare qualche colpo in uscita o se ci siano effettivamente dubbi sulle caratteristiche del giocatore.

La trattativa sarebbe al momento in stand by, ma non è da escludersi che si possa trovare un’intesa a metà strada, proprio come avvenuto di recente per Asllani dell’Empoli, che sarebbe stato “bloccato” dall’Inter con una formula che prevedrebbe 4 milioni di prestito oneroso più 10 entro la prossima estate. Molto dipenderà dalla volontà di Giulini, che anche a gennaio chiuse bruscamente la trattativa con l'Inter per Nandez, rifiutando la soluzione del prestito con diritto di riscatto proposta da Marotta e Ausilo.

Su Bellanova anche Atalanta e Fiorentina

Il Cagliari ha da tempo comunicato che riscatterà Bellanova dal Bordeaux per una cifra intorno al milione. L’operazione avverrà nei primi giorni di luglio e l’intenzione dei rossoblù sarebbe quella di non trattenere il ragazzo in serie cadetta, ma di metterlo sul mercato per fare una plusvalenza intorno ai 7 milioni. Sul giocatore ci sarebbe l’interesse anche di Fiorentina e Atalanta. “La Viola” starebbe cercando un sostituto per Odrizola, che avrebbe manifestato l’intenzione di tornare in prestito a Firenze per un altro anno, ma al momento il Real Madrid (detentore del suo cartellino) preferirebbe cederlo a titolo definitivo, opzione che non interesserebbe ai gigliati.

L’Atalanta potrebbe invece pensare di cedere Hans Hateboer, che ha vissuto una stagione sottotono e potrebbe cambiare casacca durante l’estate. Tra i profili graditi a Gasperini per sostituirlo ci sarebbe appunto quello del cagliaritano e di Lazaro dell'Inter, destinato a lasciare Milano.

L’agente di Cambiaso accosta il suo assistito a Inter e Juve

Anche il nome di Andrea Cambiaso (22 anni) è da tempo accostato all’Inter. Il suo procuratore Giovanni Bia ha recentemente rilasciato un’intervista ai microfoni di SportItalia, sostenendo che sia l’Inter che la Juventus sarebbero interessate al suo assistito. Rispetto a Bellanova, Cambiaso è un mancino e potrebbe ricoprire il ruolo di vice Gosens. Già nella scorsa settimana, il suo entourage aveva incontrato i dirigenti dell’Inter per un incontro esplorativo, alla fine del quale aveva parlato di una trattativa lunga e ancora da definire. Insomma, il tanto atteso rinforzo per le corsie sarebbe tutt’altro che in dirittura d’arrivo.