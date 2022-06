Il Milan sarebbe alla ricerca di rinforzi per la difesa, e nelle ultime ore starebbe prendendo quota l'idea Marcelo per la fascia sinistra, come vice di Theo Hernandez, con i due che si conoscono bene avendo giocato insieme al Real Madrid. Viste poi le difficoltà per arrivare a Botman, i rossoneri starebbero pensando a Francesco Acerbi della Lazio come difensore centrale, su cui è forte anche l'interesse dell'Inter, con il quale potrebbe scatenarsi un derby di mercato.

Marcelo, l'esperienza del brasiliano a portata dei rossoneri

Dopo un'intera carriera al Real Madrid, è arrivato il momento dell'addio per Marcelo, che saluta così Le Merengues dopo aver disputato 385 presenze in tutte le competizioni.

Il terzino brasiliano (che ha tenuto una conferenza stampa d'addio il 13 giugno sarà svincolato a partire dal prossimo 30 giugno) si è detto pronto ad accettare nuove sfide che gli possano dare ulteriori stimoli, e il progetto rossonero sembrerebbe convincerlo. La trattativa potrebbe andare in porto solamente in caso di addio di Ballo-Tourè, che è stato messo nella lista dei cedibili da parte della dirigenza rossonera. Adesso la parola passa a Maldini, che potrebbe nei prossimi giorni presentare un'offerta a Marcelo per convincerlo a vestire rossonero e ridursi il pesante ingaggio che al momento lo vede percepire 11,7 milioni a stagione. Sono attesi dunque nei prossimi giorni dei passi avanti nella trattativa, che potrebbe così portare tutta l'esperienza di un giocatore di livello mondiale a portata dei rossoneri.

Derby Inter-Milan per Francesco Acerbi

La storia tra Francesco Acerbi e la Lazio sembrerebbe destinata al capolinea, visti anche gli screzi con la tifoseria biancoceleste nell'ultima stagione. Sul difensore italiano, ci sarebbe l'interesse congiunto di Inter e Milan. Entrambe al momento, non avrebbero ancora fatto una proposta economica alla Lazio, ma puntano sulla volontà del giocatore, che dovrà a breve scegliere la sua destinazione.

All'Inter Acerbi ritroverebbe Simone Inzaghi che lo ha già allenato nel club biancoceleste per tre stagioni, e starebbe provando a riportarlo sotto la sua guida come alternativa alla probabile partenza di Skriniar, direzione PSG. I nerazzurri starebbero sondando anche altri nomi per la difesa, come quelli di Milenkovic e Bremer, con i quali si cerca di trovare un accordo con le rispettive società.

Per quanto riguarda il Milan, il nome per la difesa è sempre quello di Botman, ma con i giorni che passano diminuiscono le probabilità di un suo approdo in rossonero, viste le alte richieste economiche del Lille per il suo cartellino.