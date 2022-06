Puntellare la rosa a disposizione del tecnico bianconero Massimiliano Allegri, con acquisti di spessore e caratura internazionale. È questo l'obiettivo della Juventus, che sta lavorando sul fronte acquisti per rinforzare l'organico e ritornare a competere verso alti traguardi.

Juve, nel mirino Leandro Paredes

Paul Pogba non è il solo nome per puntellare la mediana. La Vecchia Signora sta infatti lavorando per acquistare un regista, un calciatore che possa dare i tempi di gioco alla squadra e dettare il ritmo della partita: una pedina fondamentale nello scacchiere tattico di Allegri.

Uno dei nomi che da diversi stagioni è nei radar della dirigenza juventina è quello di Leandro Paredes, centrocampista argentino che dopo l'esperienza al Paris Saint Germain potrebbe lasciare Parigi e iniziare un nuovo corso in Europa.

Il club francese non fa però sconti e chiede almeno 20-25 milioni di euro per lasciar partire l'ex Roma. Per questo, la Juventus vorrebbe inserire il cartellino di Moise Kean, che proprio al Parco dei Principi ha vissuto la sua miglior stagione. Molto dipenderà dai possibili acquisti che il Psg effettuerà in attacco, con il nome di Gianluca Scamacca che sarebbe l'obiettivo numero uno per puntellare il reparto offensivo.

Paredes non è il solo centrocampista seguito dai bianconeri.

Infatti, resta calda la pista che porta a Fabian Ruiz, centrocampista spagnolo del Napoli che potrebbe non rinnovare con il club di Aurelio De Laurentiis. Visto il contratto in scadenza nel 2023, la società azzurra potrebbe decidere di venderlo in questa stagione per una cifra attorno ai 20-25 milioni di euro, per non perderlo a parametro zero nella prossima sessione estiva di Calciomercato.

Juve, manca l'accordo con l'Atletico per Morata

Non c'è ancora accordo tra Juventus ed Atletico Madrid per Alvaro Morata. Lo spagnolo è infatti tornato in patria, ed il suo futuro resta ancora incerto. La Vecchia Signora vorrebbe uno sconto sui 20 milioni di euro per il riscatto totale dell'attaccante, mentre i Colchoneros sarebbero perplessi nell'accettare tale proposta.

Per questo, la prossima avventura di Morata potrebbe essere in Premier, in quanto l'Arsenal già nella scorsa sessione invernale aveva provato a strappare il bomber della Roja alla Juventus. I Gunners potrebbero così accontentare l'Atletico e accaparrarsi le prestazioni del numero nove.

In caso di mancato accordo per ritorno dello spagnolo, la Juventus starebbe sondando diversi profili per puntellare il reparto offensivo a disposizione di Max Allegri: da Marko Arnautovic del Bologna, fino ad arrivare a Edin Dzeko, in uscita dall'Inter e nel mirino anche della Fiorentina.