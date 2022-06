Puntellare la rosa a disposizione del tecnico azzurro Luciano Spalletti, per competere in Italia ed offrire ottime prestazioni anche in Champions League. È questo l'obiettivo del Napoli, che sta lavorando sul fronte mercato, per rinforzare l'organico a disposizione dell'allenatore di Certaldo.

In attesa di comprendere il futuro di molti big della squadra, come Kalidou Koulibaly, Dries Mertens e Fabian Ruiz, la dirigenza partenopea lavora sul fronte acquisti: in particolare, sarebbero due i nomi che starebbero scaldando il mercato azzurro, ovvero Leo Ostigard e Gerard Deulofeu.

Partiamo dal difensore norvegese che sarebbe ad un passo dal vestire la maglia del Napoli. Dopo una buona seconda parte di stagione con la maglia del Genoa, il centrale classe 99 è ritornato al Brighton e subito il club di Aurelio De Laurentiis sarebbe piombato sul calciatore. Stando alle ultime notizie di Calciomercato, la trattativa sarebbe vicina alla conclusione per una cifra attorno ai 4 milioni più bonus, più una possibile percentuale sulla futura rivendita.

Napoli, offerta da 18 milioni per Deulofeu

Dalla difesa all'attacco. Il nome più caldo per puntellare il reparto offensivo a disposizione di Spalletti è quello di Gerard Deulofeu, autore di una grande stagione con la maglia dell'Udinese e condita da 13 reti in campionato.

Come è risaputo, l'Udinese è una bottega cara e chiede 20 milioni di euro per lasciar partire il fantasista spagnolo. Il Napoli si sarebbe avvicinato a tale richieste, offrendo tra i 15 ed i 18 milioni di euro. Con uno sforzo superiore, l'affare potrebbe chiudersi vista la volontà di Deulofeu si trasferirsi all'ombra del Vesuvio.

Napoli, interesse di Monza e Milan per Politano

Non solo acquisti. Per finanziare il mercato in entrata, il Napoli sta valutando delle cessioni che potrebbero coinvolgere giocatori importanti.

Tra i calciatori che potrebbero lasciare la città partenopea c'è Matteo Politano, che in questa stagione non è riuscito ad imporsi con grande continuità nello scacchiere tattico di mister Luciano Spalletti.

Inoltre, l'arrivo di Kvaratskhelia e la possibile conferma di Lozano, potrebbe spingerlo lontano da Napoli.

Sull'ex esterno di Inter e Sassuolo, ci sarebbe il forte interesse del Monza di Adriano Galliani, a caccia di giocatori importanti per mantenere la categoria, e del Milan che vorrebbe puntellare la trequarti a disposizione del tecnico Stefano Pioli.

Più sullo sfondo, la Fiorentina e il Valencia del neo tecnico Gennaro Gattuso, grande estimatore di Politano.

Il Napoli non fa però sconti e chiede almeno 15 milioni di euro per lasciar partire il suo esterno.