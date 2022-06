L'Inter è molto attiva sul mercato in questi giorni. I nerazzurri hanno praticamente definito l'arrivo di Paulo Dybala, sono ad un passo da Asllani e stanno trattando per arrivare anche a Romelu Lukaku e Gleison Bremer. Inevitabilmente, però, qualcosa dovrà essere fatto in uscita visto che bisogna chiudere il mercato con un attivo di +60 milioni di euro e per farlo non basterà cedere gli esuberi. Almeno un titolare sarà ceduto e uno dei candidati sembrerebbe essere Denzel Dumfries. L'esterno olandese è finito nel mirino del Manchester United su indicazione del nuovo allenatore, Ten Hag, che lo conosce bene e lo vorrebbe per rinforzare le fasce.

Anche il Napoli deve accelerare sul mercato visto che ha perso Lorenzo Insigne e molto probabilmente perderà anche Dries Mertens. Gli azzurri vorrebbero un trequartista di livello da schierare alle spalle di Victor Osimhen e per questo motivo avrebbero messo nel mirino Luis Alberto. Lo spagnolo potrebbe essere ceduto dalla Lazio visto il rapporto non sempre idilliaco con Maurizio Sarri.

Dumfries piace al Manchester United

Il futuro di Denzel Dumfries potrebbe essere lontano dall'Inter. L'esterno olandese è arrivato dal Psv Eindhoven per soli 15 milioni di euro con il difficile compito di non far rimpiangere Achraf Hakimi ed è riuscito in ciò disputando un'ottima annata, mettendo a segno cinque reti e collezionando quattro assist in trentatré partite di campionato.

Numeri importanti per il classe 1996, che ha attirato l'attenzione dei top club europei. Si è parlato di Bayern Monaco, che alla fine ha deciso di puntare sul parametro zero Mazraoui, ma negli ultimi giorni si sarebbe fatto sotto il Manchester United. I Red Devils sono pronti ad una vera e propria rivoluzione dopo l'ennesima annata deludente, che li ha visti mancare perfino l'accesso in Champions League.

La panchina è stata affidata a Ten Hag, connazionale di Dumfries. L'allenatore è un grande estimatore del nerazzurro e avrebbe fatto il suo nome ai dirigenti per rinforzare le fasce.

L'Inter dal proprio canto non è disposta a concedere sconti. La società nerazzurra, infatti, ha fatto sapere al Manchester che non accetterà di sedersi a trattare per offerte inferiori ai 35-40 milioni di euro.

Cifra che sistemerebbe i conti, farebbe realizzare una plusvalenza importante e finanzierebbe il mercato in entrata.

Napoli su Luis Alberto

Uno dei nomi che potrebbe caratterizzare questa sessione di mercato è quello di Luis Alberto. Il feeling tra lo spagnolo e Maurizio Sarri non è mai stato elevatissimo e questo potrebbe portare la Lazio a considerare una sua cessione questa estate. Su di lui avrebbe messo gli occhi il Napoli, in cerca di un trequartista di livello alla luce del probabile addio di Dries Mertens che, guarda caso, potrebbe accasarsi a parametro zero proprio ai biancocelesti. Il club di Lotito per il cartellino di Luis Alberto chiede 30 milioni di euro ma secondo Repubblica l'affare potrebbe essere sbloccato dall'inserimento di Mario Rui. Sarri vuole un terzino sinistro ed è un estimatore del terzino portoghese, che a Napoli potrebbe essere chiuso dall'arrivo di Mathias Olivera.