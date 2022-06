Inter e Juventus sarebbero al lavoro per potenziare le rispettive rose in vista della prossima stagione. I nerazzurri vorrebbero intensificare i contatti con l'Empoli per chiudere l'operazione Asllani e sarebbero in pressing per avere Romelu Lukaku del Chelsea. I bianconeri, invece, avrebbero messo nel mirino le prestazioni di Filip Kostic del Francoforte e quelle di Leandro Paredes del Paris Saint Germain.

Asllani sarebbe vicino all'approdo a Milano

L'Inter dovrebbe chiudere a breve con l'Empoli per Asllani. La valutazione del centrocampista sarebbe di circa 15 milioni di euro, ma si potrebbe chiudere a 12 milioni più bonus.

Possibile che nella trattativa venga inserito il prestito secco di Martin Satriano, che ripercorrerebbe la strada di Andrea Pinamonti. L'ex Frosinone ha giocato con i toscani nella scorsa stagione.

Lukaku con l'intreccio Denzel Dumfries

Romelu Lukaku sarebbe molto vicino all'Inter, ma bisognerebbe trovare l'accordo tra i nerazzurri ed il Chelsea. I Blues potrebbero aprire ad un prestito in cambio del cartellino di Denzel Dumfries che valuterebbero circa 25 milioni di euro. Stima non accettata dai dirigenti nerazzurri, che cederebbero l'ex Psv Eindhoven per non meno di 40 milioni di euro. L'addio dell'olandese potrebbe essere però anche slegato dalla trattativa che porterebbe Romelu Lukaku ad Appiano.

Dumfries sarebbe infatti seguito da Manchester United e Bayern Monaco.

I bianconeri fanno sul serio per Kostic

La Juventus avrebbe deciso di puntellare la corsia mancina con le prestazioni di Filip Kostic. Il ragazzo del Francoforte ha il contratto in scadenza nel 2023 e non avrebbe intenzione di rinnovare il suo rapporto con i tedeschi.

Ci sarebbe già un accordo con la dirigenza bianconera sulla base di 3 milioni di euro per l'ingaggio e circa 20 milioni di euro per il cartellino.

Paredes o Jorginho per la regia

La Juventus sarebbe poi interessata a Leandro Paredes del Paris Saint Germain. L'ex Roma ha il contratto in scadenza nel 2023 ed una valutazione di circa 30 milioni di euro.

L'affare potrebbe andare in porto solo se Arthur dovesse lasciare Torino. Il brasiliano avrebbe degli estimatori in Premier League ed una valutazione di circa 40 milioni di euro. I dirigenti degli Agnelli starebbero pensando di mettere a segno uno scambio con il Chelsea per garantire un centrocampista a Massimiliano Allegri. Si tratterebbe di Merih Demiral, che potrebbe essere offerto al Chelsea in cambio di Jorginho. L'ex Napoli ha il contratto in scadenza nel 2023 e potrebbe lasciare la Premier League. Entrambi i calciatori avrebbero una valutazione di circa 30 milioni di euro.