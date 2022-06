La Juventus starebbe cercando l'erede di Paulo Dybala ed avrebbe messo nel mirino Christian Pulisic, attaccante in probabile uscita dal Chelsea che piacerebbe anche al Milan. Nel frattempo Massimo Mauro, ha parlato di Paul Pogba e dell'evenienza di rivederlo in bianconero.

Pulisic vuole più spazio, la Juventus ed il Milan ci pensano

La Juventus nella prossima stagione dovrà acquisire colui che andrà a raccogliere l'eredità del partente Paulo Dybala. Secondo il portale britannico Daily Mail, uno dei nomi attenzionati dai bianconeri per questo scopo, sarebbe Christian Pulisic.

L'attaccante attualmente in forza al Chelsea, non rientrerebbe nei piani strategici della compagine inglese, che con la sua cessione vorrebbe ricavare circa 40/45 milioni di euro. Il calciatore statunitense, dal canto suo, non osteggerebbe un cambio di formazione, tanto è vero, che dal ritiro della nazionale a stelle e strisce, ha detto: "Per quanto riguarda il momento, sono ovviamente concentrato solo su quello che sto facendo qui. Certo, voglio avere più spazio per giocare. Voglio stare in campo il più possibile ed essere in forma. Penso di avere ancora molte partite, ma è sempre qualcosa su cui sto lavorando e cercando di essere regolare anche a livello di club per mettermi nella posizione migliore per essere in forma quando verrò a giocare con la nazionale".

Su Pulisic, non ci sarebbe solamente l'interesse della Juventus, ma anche quello del nuovo Milan di Red Bird.

Juventus, senti Massimo Mauro: "Vicino a Pogba i bianconeri dovrebbero mettere un altro grande calciatore"

Nelle ultime settimane, il nome di Paul Pogba sta letteralmente infiammando la piazza bianconera. Il centrocampista che si è liberato dal Manchester United come parametro 0, è stato accostato fortemente alla compagine piemontese, alimentando così, giudizi e commenti nel mondo Juventus.

Massimo Mauro, che nella Vecchia Signora ha giocato per anni, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport, e sull'approdo del "Polpo" alla Continassa ha detto: "Pogba? Bisogna vedere chi gli metti accanto. Con un Milinkovic sarebbe perfetto, come unico rinforzo... meno. Una cosa però è certa: non chiedetegli di fare il regista, come all’inizio della vita juventina.

Poi deve giocare meno di fino di quanto pensi. Se la Juve lo prende, è per dominare fisicamente le partite, correre da un’area all’altra, cambiare il centrocampo di forza". Mauro ha poi spostato il tiro sulla stagione della Juventus, affermando come ai bianconeri servino dei giocatori di esperienza, dei leader che rivitalizzino la squadra, come fu all'epoca per Antonio Conte, Carlos Tevez.