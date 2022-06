La Juventus è particolarmente attiva in vista del Calciomercato estivo. Uno dei nomi che viene accostato con maggiore insistenza ai bianconeri in questo periodo è quello dell'argentino Angel Di Maria, in scadenza di contratto col Paris Saint-Germain. L'argentino proprio pochi giorni fa ha deliziato i tifosi dell'Argentina nel match contro l'Italia segnando un gol molto bello e fornendo una prestazione di alta qualità.

Del possibile arrivo di un giocatore offensivo ha recentemente parlato anche l'opinionista Massimo Mauro, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, l'ex giocatore bianconero ha suggerito alla Juventus l'acquisto di Ryad Mahrez, giocatore di 31 anni del Manchester City in scadenza di contratto a giugno 2023 e che proprio per questo avrebbe a un prezzo di mercato agevolato.

Mauro ha poi aggiunto che per il settore avanzato come spalla di Dusan Vlahovic servirebbe "un giocatore alla Victor Osimhen", secondo il commentatore sportivo egli sarebbe infatti l'ideale in un 4-4-2 e con Chiesa centrocampista di fascia destra.

L'ex giocatore Mauro ha parlato del mercato della Juventus

"Faccio un nome, Mahrez. Quando punta la porta fa male a tutti. Allargandomi alla Serie A dico Berardi e Zaniolo", sono queste le dichiarazioni di Massimo Mauro in merito al possibile rinforzo della Juventus per il settore avanzato.

Secondo l'ex giocatore bianconero potrebbe essere l'algerino il giocatore ideale per la società bianconera e non Di Maria. Di certo a differenza dell'argentino il giocatore del Manchester City ha un prezzo di mercato di circa 30 milioni di euro.

Mauro ha aggiunto: "Vedrei bene la Juventus con il 4-4-2 con una punta vera vicino a Vlahovic, un giocatore alla Osimhen. Federico Chiesa verrebbe schierato sulla destra e la forza offensiva incrementerebbe". Pare comunque obiettivamente difficile pensare che la Juventus possa investire sulla punta del Napoli, che ha un prezzo di mercato notevole.

Mentre su Di Maria ha affermato: "Non mi entusiasmano i grandi a fine carriera".

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus valuta anche altri rinforzi importanti per il settore avanzato oltre a un vice-Vlahovic e all'ingaggio di Angel Di Maria.

Potrebbe ad esempio arrivare il centrocampista laterale serbo Filip Kostic, in scadenza di contratto con l'Eintracht Francoforte a giugno 2023. Il suo prezzo di mercato è di circa 20 milioni di euro.