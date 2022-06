Il Calciomercato estivo ancora non è partito ma iniziano le indiscrezioni di mercato riguardanti soprattutto le principali società europee. C'è molto lavoro da fare per i dirigenti soprattutto perché la stagione 2022-2023 partirà prima del previsto a causa del mondiale in Qatar. La massima competizione mondiale per nazionali è prevista fra novembre e dicembre, di conseguenza la prima parte di stagione si chiuderà in anticipo. In Italia ad esempio entro novembre si dovranno giocare gran parte dei match del girone d'andata e tutti i gironi di Champions, Europa e Conference League.

Fra le società più impegnate sul mercato troviamo sicuramente la Juventus, che deve non solo rinforzare il centrocampo ma anche sostituire alcune partenze importanti. Su tutte quelle di Giorgio Chiellini e Paulo Dybala. In attesa della definizione degli ingaggi di Pogba e Di Maria la società bianconera lavora anche su altri giocatori. Negli ultimi giorni si parla anche di un altro nome importante che potrebbe trasferirsi alla Juventus. Parliamo di Neymar, il brasiliano sarebbe stato offerto alla Juventus nell'incontro che si è avuto a Montecarlo fra il direttore sportivo del Paris Saint Germain Campos e il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri.

Sarebbe stato offerto Neymar alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato nell'incontro fra Campos ed Allegri di qualche giorno fa a Montecarlo si sarebbe parlato anche della possibilità di un trasferimento di Neymar a Torino.

A confermarlo il giornalista sportivo Luca Momblano, che ha sottolineato come sia stato offerto alla società bianconera e che attualmente non sono previste trattative di mercato. Anche perché Neymar ha un ingaggio da circa 48 milioni di euro netti a stagione, non sostenibile dalla società bianconera. A meno che il Paris Saint Germain decidesse di contribuire in maniera evidente al pagamento dell'ingaggio.

Sarebbe stato offerto alla Juventus anche Cristiano Ronaldo, che vorrebbe lasciare il Manchester United dopo una stagione. Il portoghese sarebbe deluso della sua esperienza professionale nella società inglese, fra l'altro nella stagione 2022-2022 lo United non giocherà la Champions League. Attualmente però non ci sarebbero possibilità concreto di un trasferimento di Neymar o di Cristiano Ronaldo alla Juventus.

Si tratta di giocatori dagli ingaggi importanti, difficilmente sostenibili dalla società bianconera.

Il mercato della Juventus

La Juventus lavora soprattutto per definire non solo gli ingaggi di Pogba e Di Maria. La società bianconera potrebbe acquistare anche un altro centrocampista, il preferito sarebbe Fabian Ruiz, in scadenza di contratto con il Napoli a giugno 2023 e che la società campana potrebbe cedere per circa 30 milioni di euro.