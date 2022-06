Il Calciomercato dei bianconeri è un cantiere aperto, che vede l'attacco il reparto su cui la dirigenza della Juventus sta concentrando gli sforzi maggiori. In questa direzione, il giornalista Luca Momblano ha lanciano una clamorosa indiscrezione sul suo account twitter nel corso di una diretta, alla Juventus sarebbe stato offerto Neymar dal Psg e Ronaldo tramite il suo procuratore si sarebbe proposto di tornare in bianconero.

Juventus, il Psg avrebbe offerto Neymar

Il nuovo Ds del Psg, Luis Campos, avrebbe offerto Neymar alla Juventus, è questa la clamorosa indiscrezione del giornalista Luca Momblano, asserendo che il club parigino sarebbe disposto a contribuire ad una parte significativa delle spese d'ingaggio del brasiliano.

Campos, sempre secondo il giornalista avrebbe anche incontrato di persona i dirigenti bianconeri, è di pochi giorni fa anche una sua foto con Allegri, immortalati davanti ad un noto albergo di Montecarlo. Anche dalla Spagna sembrano arrivare ulteriori conferme sulla suggestione Neymar-Juventus, ma tuttavia l'ostacolo più grande è rappresentato dall'ingaggio faraonico percepito da "O'Ney" al Psg. Il presidente Al Khelaifi ha però lasciato intendere nelle scorse ore che Neymar potrebbe effettivamente lasciare Parigi nella sessione corrente di mercato, tuttavia secondo indiscrezioni dei media francesi il suo ingaggio di 48 milioni di euro netti a stagione potrebbe essere un ostacolo insormontabile non solo per la Juventus, ma per tutti i club europei.

Il futuro di Neymar potrebbe dunque essere ancora al Psg.

Il ritorno di Ronaldo in bianconero

La seconda suggestione clamorosa di Momblano, sarebbe rappresentata dal ritorno di Cristiano Ronaldo in bianconero, che tramite il suo procuratore, il celebre Jorge Mendes, si sarebbe proposto di tornare alla Juventus, sempre secondo il giornalista molto noto negli ambienti bianconeri, la Vecchia Signora non avrebbe respinto questa proposta, ma si dovranno fare dei ragionamenti per far quadrare i conti.

Scelta della clip piuttosto pretestuosa https://t.co/yIexJ4w6Ns — Momblano Official (@MomblanOfficial) June 21, 2022

A dover di cronaca, non solo Momblano ha accostato alla Juventus il ritorno di Cristiano Ronaldo, ma anche la stampa spagnola a rilanciato questa indiscrezione. Il campione portoghese sarebbe disposto a tornare a Torino anche per disputare la Champions League, vera ossessione di CR7.

Ovviamente per semplificare l'operazione, anche Ronaldo come Neymar dovrà rivedere a ribasso il suo oneroso ingaggio. Tuttavia al momento in attacco i nomi più caldi in entrata del mercato della Juventus sono quelli di Angel Di Maria in uscita dal Psg, per il quale i bianconeri aspettano ancora la sua decisione definitiva, e il serbo Filip Kostic Dell'Eintracht.