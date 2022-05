La Juventus è attesa da settimane importanti in cui dovrà alleggerire la rosa. Ci sono diversi giocatori che non sarebbero considerati più centrali per il progetto sportivo bianconero e che quindi potrebbero lasciare Torino per una nuova esperienza professionale.

Fra questi ci sarebbe anche Moise Kean, arrivato in bianconero nello scorso Calciomercato estivo in prestito con obbligo di riscatto entro giugno 2023 dall'Everton. Il giocatore ha deluso le aspettative soprattutto in considerazione alla stagione precedente di alta qualità che aveva disputato al Paris Saint Germain.

Ora la Juventus potrebbe decidere di riscattarlo in anticipo dall'Everton e venderlo proprio al Paris Saint Germain.

Potrebbe infatti definirsi uno scambio di mercato che porterebbe Kean in Francia e Leandro Paredes alla Juventus. L'argentino piace molto alla società bianconera come rinforzo per il centrocampo perché garantirebbe equilibrio e qualità. In scadenza di contratto a giugno 2023, la sua valutazione di mercato è di circa 20 milioni di euro: più o meno sarebbe la stessa di Moise Kean, per uno scambio che potrebbe quindi essere gradito ad entrambi le società.

Possibile scambio di mercato fra Kean e Paredes

La Juve riscatterebbe in anticipo la punta dall'Everton per offrirlo poi al Psg per avere l'argentino. Sarebbe proprio il classe 1994 il rinforzo ideale per il centrocampo di Allegri, un profilo che garantirebbe impostazione di gioco ed equilibrio. Paredes potrebbe aggiungersi a Pogba, che a giorni potrebbe essere ufficializzato dalla Juventus.

Sarebbero due rinforzi importanti che incrementerebbero la qualità del centrocampo bianconero.

In questa stagione Paredes non è stato considerato un titolare da Pochettino al Psg e lo dimostrano i numeri: nel campionato francese ha giocato 15 partite segnando un gol e fornendo 2 assist, a questi bisogna aggiungere 2 match di Coppa di Francia e 5 presenze in Champions League.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus potrebbe rinforzarsi con un altro giocatore proveniente dal Paris Saint Germain. Parliamo di Angel Di Maria, in scadenza di contratto con la società francese a giugno. Il centrocampista potrebbe sottoscrivere un contratto coi bianconeri fino a giugno 2023 con opzione per la stagione successiva guadagnando circa 7 milioni di euro netti a stagione.