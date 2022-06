L'Inter pare pronta a piazzare il primo colpo di mercato, si tratterebbe di Kristjan Asllani, fantasista attualmente in forza all'Empoli su cui Marotta ha da tempo fissato l'attenzione. Nel frattempo si accendono sirene francesi per il difensore Milan Skriniar, che sarebbe finito nel mirino del Psg.

Il Milan invece, vira su De Ketelaere del Club Brugge, che andrebbe a rimpiazzare il partente Kessie, prossimo a firmare un contratto quadriennale con il Barcellona a parametro zero.

Asllani, dalla primavera alla Serie A grazie a quella partita contro l'Inter

La storia recente di Kristjan Asllani è tutta legata all'ottavo di finale di Coppa Italia giocato contro l'Inter a gennaio. Fino a quel momento infatti, il centrocampista albanese aveva disputato solamente qualche spezzone di partita con la prima squadra empolese, continuando a giocare da protagonista il campionato Primavera con l'Empoli. Introdotto nella mischia a sorpresa da Andreazzoli dal primo minuto non ha di certo sfigurato, mettendosi in mostra per le sue qualità e per l'intraprendenza nelle giocate. Da lì in poi non ha più abbandonato i "grandi", arrivando a giocare 23 partite in campionato, impreziosite da un gol segnato proprio contro quell'Inter che adesso avrebbe messo gli occhi su di lui e potrebbe fare un'offerta da 10 milioni di euro per convincere il club toscano a lasciarlo andare.

Il Psg è interessato a Skriniar

Oltre ai colpi in entrata, l'Inter deve pensare anche a fare cassa. Se da una parte c'è l'interessamento di Chelsea e United per Dumfries, dall'altra resta vivo l'interesse del Psg per Skriniar. Il club parigino avrebbe preparato una prima offerta da 50 milioni di euro per lo slovacco, ma l'Inter sarebbe disposta a lasciarlo partire solamente per una cifra superiore ai 70 milioni.

Per il momento c'è distanza tra le parti, ma la compagine nerazzurra per tutelarsi starebbe chiedendo informazioni riguardo ai profili di Bremer e Milenkovic attraverso dei semplici colloqui con i loro agenti.

Il Milan starebbe preparando il colpo De Ketelaere

Anche il Milan, cerca rinforzi sul mercato per consolidare il successo in campionato ottenuto in questa stagione.

Il profilo che sembrerebbe essere stato individuato da Maldini per la trequarti è quello di Charles De Ketelaere, belga classe 2001 che quest'anno in Pro League ha siglato 14 gol e 9 assist in 39 presenze con la maglia del Club Brugge. La sua valutazione si aggira intorno ai 40 milioni, con il Milan che avrebbe fatto una prima offerta da 25 milioni più 5 di bonus al raggiungimento di determinati obiettivi. Si attende una risposta ufficiale da parte del club belga, che preferirebbe trattenere il giocatore per un altro anno, in modo tale da alzare il valore del suo cartellino in vista del mondiale in Qatar. Se la trattativa dovesse concretizzarsi, i rossoneri andrebbero così a occupare il ruolo di trequartista al posto di Brahim Diaz nel 4-2-3-1 studiato da mister Stefano Pioli.