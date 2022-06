L'Inter ha cominciato a muoversi con forza sul mercato in vista di questa estate, con l'amministratore delegato Giuseppe Marotta, che ha dichiarato di voler regalare a Simone Inzaghi una rosa completa già per l'inizio del ritiro. Proprio per questo motivo la società si sta muovendo sia in entrata che in uscita, vista l'esigenza comunque di dover fare quadrare i conti. Tra i giocatori pronti ad essere ceduti ci sarebbe anche Roberto Gagliardini, che avrebbe chiesto la cessione visto che vuole giocare con maggiore continuità. Il giocatore è finito nel mirino del Torino, alla ricerca di rinforzi in mezzo al campo dopo l'addio di Pobega, tornato al Milan, e il mancato riscatto di Mandragora dalla Juventus.

Anche la Juventus vorrebbe regalare a Massimiliano Allegri una rosa completa già per i primi giorni di luglio. Non sarà semplice, ma i bianconeri si stanno muovendo su più tavoli, con l'intenzione soprattutto di rinforzare il centrocampo. Uno dei nomi tornati nel mirino sarebbe quello di Nahitan Nandez, già accostato nei mesi scorsi, ma stavolta il Cagliari è pronto a cederlo per fare cassa dopo la retrocessione in Serie B.

Il Torino sarebbe su Gagliardini

Uno dei giocatori che potrebbe lasciare l'Inter questa estate è Roberto Gagliardini. Il centrocampista vuole giocare con maggiore continuità e l'arrivo di Mkhitaryan e quello probabile di Asllani rischia di ridurre ulteriormente gli spazi. Il giocatore, infatti, ha collezionato soltanto diciotto presenze in campionato nell'ultima annata, con due gol e due assist all'attivo, tra l'altro partendo spesso dalla panchina.

Su di lui avrebbe messo gli occhi il Torino, in cerca di rinforzi in mezzo al campo. Le sue caratteristiche si sposerebbero bene con il modo di giocare di Ivan Juric, che ha perso Tommaso Pobega e Rolando Mandragora, non riscattato dalla Juventus. La valutazione di Gagliardini si aggira sugli 8 milioni di euro, ma l'Inter vorrebbe inserirlo nell'affare Bremer, con un conguaglio intorno ai 25 milioni di euro.

Juventus, possibile interesse per Nandez

Anche la Juventus si sta muovendo sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. La priorità sarà rivoluzionare il centrocampo, il reparto che ha mostrato maggiori carenze nell'ultima stagione. Oltre a Paul Pogba, arriverà qualche gregario da far ruotare con i titolarissimi e un nome che sembra tornato di moda è quello di Nahitan Nandez, già sondato senza successo a gennaio.

Questa volta il Cagliari è pronto a cederlo, soprattutto dopo la retrocessione in Serie B. La valutazione non può essere quella di un anno fa, superiore ai 20-25 milioni di euro, ma i bianconeri sono pronti a mettere sul piatto il cartellino di Gianluca Frabotta, per uno scambio alla pari con una valutazione intorno ai 10 milioni di euro.