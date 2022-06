L'Inter ha cominciato a muoversi sul mercato con largo anticipo per cercare di regalare al proprio allenatore Simone Inzaghi una rosa competitiva sia per il campionato che per l'Europa, ma soprattutto cercare di farlo per l'inizio del ritiro visto che il campionato inizierà prima quest'anno e prima della sosta di settembre verranno giocate ben sette partite. Uno dei reparti che rischia di essere rivoluzionato è quello della difesa e per questo motivo la società sta sondando diversi profili. L'ultimo nome finito nel mirino sarebbe quello di Merih Demiral, che l'Atalanta potrebbe non riscattare dalla Juventus.

Un giocatore che con ogni probabilità si muoverà in questa sessione estiva è Karol Linetty. Il centrocampista polacco è in uscita dal Torino e sarebbe vicino al ritorno alla Sampdoria, club che lo ha lanciato nel grande calcio prima del trasferimento in granata.

L'Inter è pronta a rivoluzionare il proprio reparto arretrato in vista della prossima stagione. Sono andati via Andrea Ranocchia e Aleksandar Kolarov, in scadenza di contratto, ma potrebbe andare via anche uno tra Stefan De Vrij, su cui c'è il Chelsea, e Milan Skriniar, finito nel mirino del Paris Saint Germain.

L'obiettivo principale resta Gleison Bremer, ma oltre al brasiliano arriverà almeno un'altra pedina di livello e nel mirino sarebbe finito Merih Demiral.

Il centrale turco è in prestito all'Atalanta, che sembra non voglia riscattarlo dalla Juventus, con i bianconeri che, dunque, dovranno trovare una nuova destinazione ad un giocatore che è fuori dai piani della società, che vuole puntare su Gatti come alternativa a Bonucci e de Ligt. La valutazione si aggira intorno ai 20 milioni di euro, ma il club meneghino spingerebbe per averlo con la stessa formula che lo ha portato a Bergamo nell'ultima annata, cioè prestito con diritto di riscatto.

Magari per arrivare alla fumata bianca si potrebbero inserire delle clausole che possano trasformare il diritto in obbligo di riscatto.

Linetty sarebbe vicino alla Sampdoria

Un altro giocatore che con ogni probabilità cambierà squadra questa estate è Karol Linetty. Il centrocampista polacco preme per tornare alla Sampdoria e ora il suo passaggio in blucerchiato sarebbe molto vicino.

La fumata bianca è vicina, visto che il Torino ha deciso di abbassare le proprie pretese economiche, che si aggirano sui 6 milioni di euro rispetto ai 10 milioni richiesti fino a qualche settimana fa. Per il classe 1995 è pronto un ingaggio da un milione di euro. Non è da escludere, anche in questo caso, che la trattativa possa concludersi con la formula del prestito con diritto/obbligo di riscatto.