La Juventus, in questa estate, cercherà un giocatore che possa fare da vice a Dusan Vlahovic. La società sta battendo diverse piste, ma al momento la dirigenza sembra essere concentrata maggiormente sull'acquisto di un centrocampista e di un estero d'attacco. In queste ore, però, alla Juventus si sarebbe offerto Luis Suarez. Il giocatore uruguaiano lascerà l'Atletico Madrid da svincolato e sta cercando una nuova sistemazione. Suarez vorrebbe anche un ingaggio da 5 milioni. Ma al momento la Juventus avrebbe altre priorità, come per esempio capire quale sarà il futuro di Alvaro Morata.

Perciò, per ora la pista Suarez sarebbe freddina e in casa bianconera si cercherebbe di risolvere le questioni legate al bomber spagnolo e ad Angel Di Maria.

Torna di moda Suarez

Luis Suarez, due estati, fa era stato accostato alla Juventus, alla ricerca di un centravanti. Ma l'uruguaiano era extracomunitario, perciò non se ne fece nulla. Adesso, Suarez si sarebbe proposto alla Juventus che starebbe cercando nuovi giocatori offensivi. Al momento, i bianconeri hanno una sola certezza per il reparto offensivo e si tratta di Dusan Vlahovic. Dopodiché, c'è da capire che ne sarà di Moise Kean, mentre Federico Chiesa è fermo ai box. La Juventus, inoltre, sta lavorando anche per trovare la giusta soluzione per tenere Alvaro Morata.

Dunque, in attacco la società bianconera ha diverse cose da risolvere. Per questo motivo, al momento, Luis Suarez non sarebbe una priorità, anche se il giocatore si sarebbe offerto al club di Agnelli.

Di Maria resta un rebus

In questi gironi, la Juventus non sarebbe troppo concentrata sulla ricerca di un bomber simile a Luis Suarez.

Infatti, i bianconeri sono soprattutto al lavoro per dirimere la questione legata ad Angel Di Maria. La Juventus starebbe aspettando la risposta definitiva dell'argentino. Al momento, non sembra esserci tutto questo ottimismo. Infatti, Di Maria non avrebbe sciolto le riserve e in più, la Juventus non sembra intenzionata ad aspettare in eterno.

I bianconeri saranno in ritiro dal 4 luglio e il rischio che il reparto offensivo sia piuttosto scarno è alto. Ad oggi, 14 giugno, la Juventus ha di fatto una sola certezza, ovvero Dusan Vlahovic. Per questo motivo è possibile che i bianconeri non aspettino ancora molto per avere una risposta di Di Maria. Anche perché, in caso di fumata nera, la Juventus dovrà virare con forza su altri profili. Inoltre, tutte le alternative hanno costi di cartellini piuttosto elevato e non si preannuncerebbero trattative facili. Ad esempio, se la Juventus dovesse girare su Berardi o Zaniolo, ci sarebbe da parlare rispettivamente con Sassuolo e Roma. I giallorossi, per il giocatore classe 99, vorrebbero circa 60 milioni. Perciò, in caso di fumata nera per Di Maria, i tempi per avere un nuovo attaccante in casa Juventus si dilaterebbero e questo per Allegri potrebbe essere un grande problema.