L'Inter sta programmando il mercato in vista della prossima stagione. Nelle ultime ore sarebbe stato trovato l'accordo per il trasferimento a titolo temporaneo di Sebastiano Esposito in Belgio all'Anderlecht; sempre in uscita Arturo Vidal piacerebbe al Galatasaray.

In entrate il Barcellona avrebbe proposto Samuel Umtiti, ma i dirigenti nerazzurri per la difesa preferirebbero Caglar Soyuncu del Leicester.

Esposito verso una nuova avventura in Belgio, Vidal potrebbe andare in Turchia

La società nerazzurro avrebbe trovato l'accordo con l'Anderlecht per il trasferimento a titolo temporaneo di Sebastiano Esposito.

L'attaccante volerà in Belgio con la formula del prestito più diritto di riscatto fissato a circa 6-7 milioni di euro. I nerazzurri manterranno un diritto di contro-riscatto. Nelle prossime ore sarebbero già previste le visite mediche.

Sempre per quanto riguarda il mercato in uscita, Arturo Vidal non sarebbe nei piani dei nerazzurri per prossima stagione. Il cileno piacerebbe in Brasile, al Flamengo, ma nelle ultime ore ci sarebbe stato un sondaggio anche da parte del Galatasaray. Secondo quanto riportato dal media cileno ‘ADNRadio’, la squadra turca metterebbe sul piatto uno stipendio simile a quello che attualmente percepisce a Milano, ossia circa 6-7 milioni di euro.

Il Barcellona proporrebbe Umtiti, ma l'Inter preferirebbe il centrale Soyuncu del Leicester

Intanto - secondo alcune indiscrezioni - Barcellona avrebbe proposto a molti club, tra cui l'Inter, Samuel Umtiti. Il difensore non sarebbe centrale nel progetto di Xavi e vorrebbe cambiare aria in vista del prossimo Mondiale che si disputerà in Qatar.

Difficilmente però i nerazzurri prenderanno in considerazione questa ipotesi, visto che Simone Inzaghi ha deciso di confermare i mancini Alessandro Bastoni e Federico Dimarco.

I dirigenti Piero Ausilio e Giuseppe Marotta sarebbero invece sulle tracce di Caglar Soyuncu, il quale potrebbe arrivare in caso di addio di Milan Skriniar (che sarebbe da qualche settimana in trattativa con il Paris Saint Germain).

Il giocatore turco del Leicester ha il contratto in scadenza nel 2023. Nei piani dell'Inter ci sarebbe anche Nikola Milenkovic della Fiorentina, che potrebbe essere ceduto dai viola per circa 20 milioni di euro. Anche il serbo ha il contratto in scadenza nel 2023; sulle sue tracce, però, ci sarebbe da tempo anche la Juventus di Allegri.