Quella che sta per iniziare potrebbe essere una settimana importante per il Crotone sul fronte del mercato estivo. La dirigenza rossoblù starebbe trattando con il Parma per la cessione del centrocampista Nahuel Estevez. Gli squali, allo stesso tempo, sarebbero interessati all'attaccante del Modena Roberto Ogunseye.

Ancora tutto da decidere è intanto il futuro di Ahmad Benali, con il Pisa che non avrebbe sciolto le riserve sul suo acquisto. In difesa invece potrebbe arrivare il rinnovo di contratto di Vladimir Golemic.

Crotone, idea Ogunseye

Per inserire un elemento di peso in attacco il Crotone sarebbe interessato a Roberto Ogunseye.

Il calciatore del Modena, fresco di promozione in Serie B, potrebbe partire in questa finestra di trattative.

Oltre al Crotone a guardare a lui sarebbero altre formazioni di Serie C come Rimini, Novara, Catanzaro, Mantova e Siena.

Estevez-Parma, prime conferme

Dopo giorni di indiscrezioni arrivano le prime conferme: il centrocampista del Crotone Nahuel Estevez potrebbe vestire la maglia del Parma.

A confermare l'interessamento dei Ducali nei confronti del calciatore argentino è stato il Direttore Sportivo del Parma, Mauro Pederzoli. "Sul centrocampo sicuramente faremo un’operazione in entrata e non è un mistero che il Parma punti sul giocatore del Crotone. La trattativa porta via del tempo, come sempre accade, ma contiamo di chiuderla.

Altri nomi che sono circolati sono assolutamente inventati".

Il calciatore dovrà essere prima riscattato dal Crotone dal club argentino dell'Estudiantes. Successivamente il suo cartellino potrà essere ceduto al miglior offerente, con il Parma che si pone dunque in prima fila.

Crotone, le altre operazioni

Tra le altre operazioni dei calabresi potrebbe esserci quella del trequartista Marco Spina.

Il calciatore, dopo due anni in prestito alla Vibonese, dovrebbe tornare in Calabria per essere girato in prestito a una tra Juve Stabia o Monopoli.

Valigie pronte anche per Ahmad Benali per il quale però il Pisa ancora non ha esercitato il riscatto dopo il prestito ottenuto a gennaio dai rossoblù. I toscani riterrebbero alta la cifra di 2,5 milioni di euro fissata dal Crotone per il calciatore libico, ma potrebbero fare comunque un'offerta inferiore.

In difesa sembrerebbe avvicinarsi la conferma di Vladimir Golemic. Il calciatore ex Pas Lamia potrebbe proseguire ancora in rossoblù nonostante la retrocessione del club calabrese in Serie C.