In queste ore non mancano le indiscrezioni di Calciomercato. L'Inter avrebbe individuato in Caglar Soyuncu uno dei possibili eredi di Milan Skriniar. Intanto per la Juventus si avvicinerebbe la possibilità di ingaggiare Angel Di Maria. L'opinionista Daniele Adani, nel frattempo, ha affermato di vedere bene l'ipotesi Cristiano Ronaldo per la Roma.

Inter: se dovesse partire Skriniar, il suo sostituto potrebbe essere Caglar Soyuncu

L'Inter starebbe discutendo con il PSG per la cessione a titolo definitivo di Milan Skriniar. Qualora lo slovacco dovesse partite alla volta di Parigi, Marotta potrebbe sostituirlo con Caglar Soyuncu del Leicester.

Il difensore turco classe '96 in forza alle Foxes, andrà in scadenza di contratto con la compagine inglese nel 2023: il costo del suo cartellino si aggirerebbe intorno ai 40 milioni di euro. Una cifra alta, che l'Inter potrebbe anche spendere per un calciatore di 26 anni.

Oltre a Soyuncu, l'Inter terrebbe sotto d'occhio altri profili per il ruolo del difensore centrale, fra cui Gleison Bremer e Nikola Milenkovic. Quest'ultimo avrebbe altresì attratto l'attenzione della Juventus, che in caso di cessione di de Ligt, potrebbe lanciare l'assalto allo stopper serbo della Fiorentina.

Calciomercato Juventus, per Di Maria filtra ottimismo nell'ambiente bianconero

La Juventus sta trattando ormai da diverse settimane Angel Di Maria, esterno offensivo svincolato dal PSG.

Il tira e molla che c'è stato tra le due parti, secondo il giornalista sportivo Daniele Miceli, potrebbe presto finire e portare alla firma del giocatore coi bianconeri.

Il giornalista di Sportmediaset ha affermato: "Per l'arrivo di Di Maria filtra ottimismo. La Juve lavora anche sul fronte Zaniolo, per il quale ci sono due strade: l'inserimento di una contropartita (che potrebbe essere Arthur) oppure la formula del prestito oneroso, da almeno 15 milioni di euro, con obbligo di riscatto.

La Roma valuta il cartellino di Zaniolo 55-60 milioni di euro, mentre la Juve 40 milioni".

Calciomercato Roma, Adani su Cristiano Ronaldo-Roma: 'Bella idea, CR7 è sogno e realtà allo stesso tempo'

In queste ultime a Roma, si sta spargendo l'indiscrezione che vorrebbe i giallorossi in aperto dialogo con gli agenti di Cristiano Ronaldo.

A tal proposito Daniele Adani, telecronista di Rai Sport, ha voluto commentare questa indiscrezione, affermando: "Secondo me è una bella idea perché il calcio è speciale se in un progetto ci sono il sogno e la realtà: Ronaldo è entrambe le cose. E poi Roma è una città fantastica che si fa trasportare. Ronaldo è una certezza: ha 37 anni, ma biologicamente molti in meno. E la sua professionalità è nota: pensiamo a quanto potrebbero imparare i ragazzi della Roma guardando Ronaldo in allenamento".