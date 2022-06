Diverse indiscrezioni di Calciomercato arrivano in queste ore riguardo a varie squadre di Serie A. La Sampdoria starebbe valutando il profilo di Cesc Fabregas, centrocampista che si libererà a parametro zero dal Monaco, mentre il romanista Spinazzola piacerebbe a PSG e Real Madrid. La Juventus intanto monitora per l'attacco Edin Dzeko.

Calciomercato Sampdoria, i blucerchiati sognano il colpo a centrocampo Cesc Fabregas

La Sampdoria non è nuova a colpi di calciomercato a effetto e dopo aver visto in passato Samuel Eto'o con la maglia blucerchiata, il vice presidente della compagine ligure Romei, ora sognerebbe Cesc Fabregas.

Il centrocampista spagnolo ha vissuto una stagione costellata da problemi fisici e a luglio si libererà dal Monaco come parametro zero. L'ex Barcellona e Chelsea, aveva dichiarato lo scorso maggio: "Quando mi scadrà il contratto cercherò un nuovo inizio. La mia testa ha bisogno di nuove sfide altrove. Questo è stato l’anno peggiore non solo della mia carriera, ma anche della mia vita, perché quando non sono felice nel calcio, non sono felice nella mia vita. Ho sofferto molto e mentalmente è stata dura".

Fabregas dunque, avrebbe la volontà di rimettersi in gioco, ma l'ostacolo che ci sarebbe tra lui e la Sampdoria, potrebbe essere rappresentato dalle pretese economiche dello spagnolo, in quanto al Monaco, percepiva uno stipendio da circa 6 milioni di euro stagionali.

Roma, Spinazzola seguito dal PSG e dal Real Madrid

Leonardo Spinazzola è da poche settimane uscito dal brutto infortunio che lo ha fermato agli Europei della scorsa estate. Ora il laterale sinistro sarebbe finito nel mirino di due big, il PSG e il Real Madrid.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Roma, che riterrebbe il fluidificante mancino quasi incedibile, si siederebbe al tavolo delle trattative solo per ascoltare offerte che partano da una base d'asta superiore ai 25 milioni di euro.

Juventus, Edin Dzeko rimarrebbe un obiettivo dei bianconeri per far rifiatare Dusan Vlahovic

La Juventus, tra i tanti obiettivi di calciomercato che si è prefissata, avrebbe anche quello di un-vice Dusan Vlahovic. In tal senso il profilo di Edin Dzeko starebbe tornando di moda alla Continassa. Il bosniaco infatti, risulterebbe essere in uscita dall'Inter, che si dovrà sgravare di alcuni ingaggi pesanti per cercare di assicurarsi Lukaku e Dybala. Questo libererebbe il "Cigno di Sarajevo" che dopo aver rifiutato i precedenti corteggiamenti della Vecchia Signora ai tempi della Roma, potrebbe ora decidere di trasferirsi a Torino.