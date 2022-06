L'Inter sarebbe al lavoro per rinforzare la squadra di Simone Inzaghi in vista della prossima stagione. Considerate le voci di un presunto interessamento del Paris Saint Germain per Milan Skriniar, i nerazzurri potrebbero intensificare i contatti con la Fiorentina per Nikola Milenkovic. Se dovessero approdare alla Pinetina Romelu Lukaku e Paulo Dybala, non si esclude un cambio modulo che prevede il passaggio dal 3-5-2 al 3-4-1-2 o 3-4-2-1. Intanto, Andrea Ranocchia sarebbe ai dettagli per intraprendere una nuova avventura con il Monza di Silvio Berlusconi.

In uscita da Milano potrebbero esserci Edin Dzeko che sarebbe accostato alla Juventus come possibile vice Vlahovic ed Alexis Sanchez che piacerebbe in Spagna a Barcellona e Siviglia.

Pinamonti possibile pedina di scambio

La società presieduta dagli Zhang avrebbe intenzione di puntare su Nikola Milenkovic per puntellare la difesa. Il serbo ha il contratto in scadenza nel 2023 e potrebbe liberarsi per circa 15 milioni di euro. I dirigenti milanesi potrebbero però proporre uno scambio alla pari con Andrea Pinamonti. L'attaccante ex Frosinone sarebbe valutato circa 20 milioni di euro, ma interesserebbe anche a Monza e Torino (club con il quale si starebbe discutendo del cartellino di Gleison Bremer).

L'Inter potrebbe girarlo alla Fiorentina, ma potrebbe cambiare strategia se per l'attaccante dovesse arrivare un'offerta in totale formato cash.

Possibile cambio modulo per la nuova Inter

Simone Inzaghi potrebbe variare l'assetto tattico durante la prossima stagione calcistica. Milan Skriniar potrebbe partire, ma il tecnico ha blindato Alessandro Bastoni, ritenuto fondamentale per la costruzione dal basso e per tutta la catena di sinistra.

Se dovessero arrivare Romelu Lukaku e Paulo Dybala potrebbe formarsi un tridente con Lautaro Martinez. In entrata ci sarebbe Henrikh Mkhitaryan che potrebbe agire da mezzala ma anche da trequartista alle spalle delle punte. Inzaghi potrebbe dunque avere il materiale per trasformare il suo 3-5-2 in 3-4-2-1 o 3-4-2-1.

Inter: (3-4-2-1) Handanovic,; Skriniar/Milenkovic, De Vrij, Bastoni/Dimarco; Gosens, Barella, Brozovic/Asllani, Dumfries; Calhanoglu, Dybala/Mkhitaryan; Lukaku/Lautaro

Inter: (3-4-1-2) Handanovic; Skriniar/Milenkovic, De Vrij, Bastoni/Dimarco; Gosens, Barella, Brozovic/Asllani, Dumfries; Calhanoglu/Mkhitaryan; Dybala/Lukaku, Lukaku/Lautaro

Inter: (3-5-2) Handanovic; Skriniar/Milenkovic, De Vrij, Bastoni/Dimarco; Gosens, Barella, Brozovic/Asllani, Dumfries, Calhanoglu/Mkhutaryan Brozovic/Asllani; Lautaro/Dybala, Lukaku/Lautaro