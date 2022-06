Nelle scorse ore due giocatori del Real Madrid hanno ufficializzato l'addio alla squadra spagnola per scadenza di contratto, si tratta del gallese Gareth Bale e dello spagnolo Isco. Entrambi ora saranno liberi di trovarsi una squadra a parametro zero per la prossima stagione.

Il punto su Bale

Gareth Bale non rinnoverà il suo contratto con il Real Madrid in scadenza il 30 giugno prossimo e lascerà i "Blancos" a parametro zero dopo nove stagioni costellate di grandi successi. Il classe 1989 dà l'addio dopo aver messo nella sua bacheca personale l'ennesima Champions League, stavolta però con un ruolo non da protagonista, lasciato spesso ai margini del progetto da Mister Carlo Ancelotti.

L'ex Tottenham a parametro zero, potrebbe rappresentare una ghiotta occasione anche per alcuni club della Serie A, in particolare per Juventus e Milan.

Intanto però l'agente di Gareth Bale, Jonathan Barnett, in un'intervista ha spento gli entusiasmi in tal senso: "No, ormai non penso lo vedrete più Gareth in Serie A". L'agente ha poi proseguito consigliando anche alcuni giocatori alla Juventus: "Con Cherubini non ci siamo incontrati, ma ho almeno due giocatori che farebbero al caso dei bianconeri. Uno è Aouar del Lione, l’altro Florian Grillitsch, che lascerà l’Hoffenheim a parametro zero".

Isco saluta il Real Madrid, Juve alla finestra

Come Gareth Bale, anche Isco lascerà il Real Madrid a parametro zero alla scadenza del contratto, lo spagnolo arrivato a Madrid a 21 anni, ha vinto tutto con i "Blancos", collezionando nella sua bacheca personale 19 trofei.

Adesso per lui è il momento di voltare pagina e di cercare una nuova avventura. In passato è stato accostato molte volte anche alla Juventus. Il trequartista spagnolo sarebbe stato proposto anche alla Juventus, ma per il momento i bianconeri preferiscono restare alla finestra, infatti sarebbero abbastanza freddi sull'eventualità di ingaggiarlo per le alte richieste economiche avanzate dallo spagnolo.

Secondo varie indiscrezioni, oltre alla Juventus, lo spagnolo sarebbe stato proposto in Serie A anche a Milan, Napoli e Roma.

Juve, i colloqui per Di Maria

Se i nomi di Gareth Bale e Isco sono solo indiscrezioni di mercato, quello di Angel Di Maria starebbe per diventare realtà per la Juve.

L'incontro andato in scena ieri allo stadio di Wembley in occasione della "Finalissima" tra Italia e Argentina con l'entourage del Fideo si sarebbe concluso con un esito positivo.

Nelle prossime ore dovrebbe esserci un altro incontro per cercare di superare gli ultimi ostacoli rimasti, legati alla durata dell'accordo: in particolare l'argentino è fermo sulle sue posizioni, vuole legarsi alla Juventus per una sola stagione e non due come vorrebbero invece i bianconeri per poter usufruire dei benefici fiscali del Decreto Crescita.