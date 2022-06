Milan e Juventus sarebbero molto attente sul fronte mercato per potenziare le rispettive rose in vista della prossima stagione. Secondo quanto raccolto dalle ultime indiscrezioni, entrambi i club avrebbero messo gli occhi su Asensio e del Real Madrid e Gareth Bale. Il gallese ha salutato il club di Florentino Perez dopo nove anni e sarebbe alla ricerca di una nuova avventura. I bianconeri, inoltre, sarebbero alla ricerca di un difensore centrale, visto l'addio di Chiellini, e di un attaccante in grado di far rifiatare Dusan Vlahovic. Gli obiettivi sarebbero Laporte del Manchester City e Milik del Marsiglia.

Stefano Pioli potrebbe puntare su Carrasco dell'Atletico Madrid se dovesse partire Rafael Leao nonostante la possibile clausola rescissoria.

Dal Real Madrid alla Serie A

Juventus e Milan avrebbero intenzione di intensificare i contatti con il Real Madrid per avere Asensio. Il calciatore potrebbe cambiare aria perché desideroso di giocare con maggiore continuità. Con il suo agente, Mendes, sarebbe infatti disposto ad accettare delle nuove proposte. “Futuro? È un problema che il mio agente sta affrontando in questo momento, è vero che dovremo valutare tutto. Io voglio continuare a crescere, sono molto affamato di vittorie”. Ha dichiarato il ragazzo tramite un'intervista ai microfoni di AS. Sarà lontano da Madrid anche il futuro di Gareth Bale che ha salutato i Blancos dopo 9 anni.

Sarebbe un ottimo profilo sia per Allegri che per Pioli ma creerebbero scetticismo le condizioni fisiche, molto precarie, e l'alto ingaggio che chiederebbe.

La Juventus sarebbe interessata a Milik e Laporte

La società presieduta dagli Agnelli potrebbe poi valutare i profili richiesti dal tecnico livornese. Spunterebbe Laporte del Manchester City per compensare l'addio di Chiellini ma il ragazzo avrebbe una valutazione di almeno 50 milioni di euro.

Per quanto riguarda l'attacco, potrebbe esserci un ritorno di fiamma per Milik del Marsiglia. Il calciatore ex Napoli potrebbe essere individuato come punta di riserva. La sua valutazione sarebbe di circa 20 milioni di euro.

Il Milan potrebbe prendere in considerazione le offerte che potrebbero arrivare per Rafael Leao. Sulle sue tracce ci sarebbero il Manchester City e il Real Madrid.

Il club allenato da Carlo Ancelotti potrebbe mettere sul piatto un'offerta da circa 120 milioni di euro. In tal caso, i rossoneri potrebbero aver già trovato l'erede del portoghese. Si tratterebbe di Carrasco dell'Atletico Madrid che potrebbe essere ingaggiato pagando la clausola da 60 milioni di euro. L'unico ostacolo sarebbe rappresentato dall'oneroso ingaggio che percepisce attualmente in Spagna.