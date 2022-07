Il probabile e imminente arrivo di Angel Di Maria alla Juventus potrebbe non escludere l'approdo in bianconero anche di Nicolò Zaniolo. Il fantasista italiano infatti sembrerebbe aver trovato un accordo di massima con i bianconeri, per la Juve resta però adesso da trovare l'intesa con i giallorossi. Nell'operazione Arthur Melo potrebbe finire alla Roma come contropartita, più un conguaglio economico a favore dei capitolini.

Juve, Zaniolo sarebbe sempre più vicino

I bianconeri non mollano la presa su Nicolò Zaniolo, anzi, secondo le ultime indiscrezioni dalla stampa italiana, la Juventus avrebbe già ottenuto il si del giocatore.

Una premessa doverosa è che l'esterno italiano non escluderebbe l'arrivo alla Continassa di Di Maria, per il quale è stato già praticamente tutto fatto e si aspetta solamente l'annuncio ufficiale dopo aver sistemato gli ultimi dettagli.

Dopo il raggiungimento dell'accordo di massima con Zaniolo alla Juventus (si parla di un possibile contratto da 4 milioni a stagione) manca però l'intesa con la Roma. I dirigenti dei due club starebbero valutando tutte le opzioni, da una parte la Roma dopo aver provato a prolungare il contratto del suo numero 22 in scadenza nel 2024, si sarebbe convinta a cedere il talento classe '99.

La Roma vuole monetizzare, ma non fa sconti, la richiesta dei giallorossi è di 50-60 milioni di euro, dall'altro lato c'è la Juventus, molto interessata al talento del giovane esterno, pronta a proporre alla Roma una vasta scelta di contropartite tecniche per abbassare la somma da versare al club capitolino.

In questo senso sembra tornato di moda lo scambio tra Arthur e Zaniolo, più un conguaglio a favore dei giallorossi.

In tempi non sospetti - tramite il suo procuratore Federico Pastorello - il brasiliano Arthur ha fatto intendere di gradire la cessione per poter trovare la continuità necessaria per preparare il prossimo mondiale in Qatar.

Al tecnico giallorosso Josè Mourinho piace molto l'ex Barcellona, in cerca di un palleggiatore dai piedi buoni.

Juventus, Di Maria potrebbe arrivare la prossima settimana

Secondo le ultime indiscrezioni dalla stampa italiana, intanto, l'arrivo di Angel Di Maria alla Juventus è praticamente cosa fatta. In questo senso sarebbe stato decisivo il blitz del suo agente in Italia per la definizione degli ultimi dettagli importanti.

Dalla prossima settimana ogni giorno è buono per l'annuncio dell'ufficialità.

Servirà più tempo invece per vedere l'arrivo dell'argentino alla Continassa. Essendo sceso in campo fino a metà giugno con la nazionale argentina, il "Fideo" godrà ancora di alcuni giorni di vacanza con la sua famiglia prima di immergersi nella sua nuova avventura bianconera. Non vi è ancora una data certa, ma molto probabilmente l'argentino dovrebbe arrivare a Torino la prossima settimana per le visite mediche, firma e presentazione in grande stile.