A pochissimi giorni dall'inizio della nuova stagione calcistica, la Juventus prepara nuove mosse sul mercato. Tra queste i bianconeri lavorano ancora per riportare a Torino Alvaro Morata. La pista del ritorno dello spagnolo riprende quota, è possibile chiudere un nuovo prestito a 25 milioni. Cambiaso si avvicina alla Juventus, che potrebbe girarlo alla Salernitana in prestito. Per Zaniolo la Juventus avrebbe deciso la prima offerta da formulare alla Roma.

Juventus, è possibile il Morata-tris

Solo due giorni fa si è chiusa ufficialmente la seconda esperienza a Torino di Alvaro Morata, con i bianconeri che non hanno riscattato il cartellino dello spagnolo, che ha fatto quindi ritorno all'Atletico Madrid con annesso rinnovo automatico con i Colchoneros fino al 2024.

La Juventus ha ritenuto troppi i 35 milioni fissati per il riscatto dell'attaccante, e secondo indiscrezioni dalla stampa italiana si sarebbe aperto un nuovo spiraglio per riportare Morata a Torino, si tratterebbe di un nuovo prestito con il riscatto che sarebbe fissato questa volta a 25 milioni, con la possibilità di dilazionare il pagamento su più stagioni a partire da questa. L'ipotesi della conferma di Morata e avvalorata con piacere dal tecnico bianconero Massimiliano Allegri.

Juventus, per Cambiaso ipotesi prestito alla Salernitana

Tra le note liete della stagione disastrosa del Genoa, c'è senza dubbio Andrea Cambiaso, che nonostante i suoi 22 anni, ha incantato tutta la Serie A. Le sue qualità hanno attirato fin da subito le attenzioni della Juventus che ha fiutato l'affare.

Il passaggio di Cambiaso alla Juventus è ormai in dirittura d'arrivo, con l'inserimento come contropartita del cartellino del difensore Dragusin e 3 milioni più bonus. Il futuro di Cambiaso però potrebbe non essere alla Juventus, la salernitana infatti ha messo nel mirino il giocatore classe 2000 per averlo in prestito. Se la trattativa tra la Juventus e il Genoa dovesse andare in porto, come sembra, questo sarà un potenziale colpaccio per il club campano.

Juventus, pronta l'offerta alla Roma per Zaniolo

Secondo le ultime indiscrezioni dalla stampa italiana la Juventus potrebbe chiudere la pratica Zaniolo addirittura per il fine settimana. I bianconeri avrebbero già deciso quale offerta formulare alla Roma, si tratterebbe di un prestito oneroso a 10 milioni di euro più 40 milioni pagabili in due esercizi.

Una formula simile a quelle che hanno portato Chiesa e Locatelli alla Juventus. I bianconeri in questo momento sarebbero in pole position per il classe 2000, anche se c'è da tenere d'occhio la concorrenza del Psg, con il nuovo Ds Campos pronto anche a lui a presentare un'offerta.