Mercoledì 1° giugno alle 20:45 andrà in scena la Finalissima tra Italia e Argentina. Mancini dovrebbe affidarsi al solito 4-3-3 con chiellini che dopo questa partita, darà l'addio alla maglia Azzurra.

Italia-Argentina, Mancini regala l'ultima passerella a Chiellini, Scaloni si affida al trio Lautaro-Messi-Di Maria

Questa sera alle ore 20:45 andrà in onda la finale della Coppa dei Campioni Conmebol-Uefa, rinominata la Finalissima 2022. A contendersela, saranno l'Italia, recente vincitrice dell'Europeo contro l'Argentina, compagine che si è aggiudicata l'ultima Copa America.

La partita, si giocherà sul prato di Wembley in uno stadio gremito da 86 mila tifosi. Il CT della Nazionale Italiana, dovrebbe schierare il classico 4-3-3, con Bonucci accanto a Chiellini, pronto a giocare la sua ultima partita con la nazionale Azzurra. Per il centrocampo, potrebbe esserci un ballottaggio tra Jorginho e Cristante, con Pessina probabile novità in mediana. Per l'attacco infine, previsto il trio Belotti-Raspadori- Bernardeschi. L'Argentina di Scaloni dovrebbe schierarsi in campo con un modulo analogo a quello dell'Italia, con Romero ed Otamendi al centro della difesa, De Paul in mediana e il trio di stelle per l'attacco Lautaro-Messi-Di Maria.

Probabili formazioni Italia (4-3-3): Donnaumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Pessina, Jorginho, Barella; Bernardeschi, Belotti, Raspadori.

Allenatore: Roberto Mancini.

Probabili formazioni Argentina (4-3-3): Martinez: Molina, Romero, Otamendi, Acuna; De Paul, Rodriguez, Lo Celso; Messi, Lautaro, Di Maria. Allenatore: Scaloni.

Mancini: 'Con la partita di Wembley si chiude un ciclo'

Nella conferenza stampa del 31 maggio, Mancini ha parlato della partita contro l'Argentina, definendola la fine di un ciclo: "Sarà la gara che concluderà un ciclo Non vuole dire che andranno via 15-20 giocatori, ma da mercoledì inseriremo dei giovani per capire quanto valgono e se potremo contare su di loro per il futuro.

Non cambieremo tutta la squadra, ma nelle quattro partite (l'allenatore si riferisce alla Nations League che inizierà per l'Italia il prossimo Sabato) 1-2-3-4 giovani li metteremo".

Scaloni: 'L'Italia non meritava di stare fuori dal mondiale'

Come Mancini, Scaloni ha parlato nelle precedenti ore, elogiando l'Italia e commentando la mancata qualificazione della compagine azzurra ai prossimi mondiali: "L'Italia è immeritatamente fuori dal Mondiale, perché è una squadra di altissimo livello: se la palla non vuole entrare, non puoi farci niente. Gli italiani sono tatticamente preparatissimi. Mancini ha fatto un lavoro formidabile, ha dato alla squadra un'identità che prima non aveva".