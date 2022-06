Continua la caccia della Juventus a un centrocampista di qualità, capace di sfornare assist gol e inserimenti in area: in questo momento l'affare più vicino alla fumata bianca pare quello di Paul Pogba. Intanto in queste ore circola l'indiscrezione dell'interesse della Juve anche per il centrocampista del Napoli, Fabian Ruiz.

La situazione del rinnovo di Fabian Ruiz con il Napoli

La Juventus aveva già dimostrato interesse per centrocampista spagnolo nella scorsa finestra di mercato invernale di gennaio, senza però avviare nessuna trattativa. Invece questo potrebbe essere il momento giusto per rifarsi sotto, in quanto il giocatore va in scadenza di contratto con il Napoli nel 2023.

Nonostante dei colloqui con il club sembra ancora lontano dal trovare un accordo per il rinnovo di contratto con i partenopei. Le ultime parole del presidente napoletano De Laurentiis in tal proposito sono: “Ho incontrato Fabian Ruiz e i suoi procuratori e dopo aver fatto la mia proposta hanno detto che ci avrebbero risposto in quindici giorni. Le due settimane non sono ancora passate.”

Juventus, cercasi centrocampista

Senza dubbio alla Juventus serve con una certa urgenza una pedina da aggiungere al proprio centrocampo: dopo l'infortunio capitato a McKennie, le prestazioni del reparto mediano della squadra allenata da Max Allegri sono calate vistosamente e Fabian Ruiz potrebbe rappresentare il giocatore ideale per ravvivare il centrocampo della Juventus.

Comunque se il centrocampista spagnolo non dovesse trovare l'accordo con il Napoli per il rinnovo, i bianconeri dovranno vedersela con il Real Madrid di Carlo Ancelotti, grande estimatore del giocatore.

Mercato Juve, per l'attacco piace anche l'ex Napoli Milik

La Juventus oltre al centrocampo, è anche alla ricerca di un vice Vlahovic che possa completare l'attacco dopo la partenza di Paulo Dybala e anche alla luce delle possibili mancate conferme di Morata e di Kean.

Secondo alcune indiscrezioni ci sarebbe che porta ad Arkadiusz Milik, ex attaccante del Napoli. Federico Cherubini avrebbe individuato nell'attaccante polacco il giocatore ideale, con caratteristiche tali da poter agire come sostituto di Vlahovic, e all'occorrenza giocare anche insieme al bomber serbo.

Milik, attualmente attaccante dell'Olympique Marsiglia, è reduce una stagione positiva in Ligue 1, dove ha segnato 20 reti. La sua quotazione sarebbe tra i 10 e i 15 milioni di euro.