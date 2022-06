La partita Italia-Ungheria, partita valida per il girone 3 di Nations League, si è chiusa sul 2-1 per gli azzurri con le reti nel primo tempo di Nicolò Barella e Lorenzo Pellegrini, mentre nella seconda frazione di gioco Gianluca Mancini è stato protagonista di uno sfortunato autogol in favore degli ospiti.

Gli azzurri, primi nel gruppo a quota 4 punti, dovranno affrontare nella prossima gara l'Inghilterra di Gareth Southgate, che ha pareggiato per 1-1 con la Germania di Hans-Dieter Flick.

Le pagelle dell'Italia

Gianluigi Donnarumma 6,5: Mancini gli affida la fascia da capitano e nonostante il problema al mignolo, lui si fa trovare pronto.

Autore di una buona partita, nulla può sulla sfortunata deviazione di Gianluca Mancini.

Davide Calabria 6,5: uno dei migliori del reparto difensivo, non fa passare praticamente nessuno sulla sua fascia. In fase propositiva incide poco, ma attaccare solitamente non è una sua peculiarità.

Gianluca Mancini 6: sostituisce Bonucci e cerca di farlo in tutto e per tutto. Nel primo tempo, imposta dal basso e si rende pericoloso nell'area avversaria su un paio di incursioni da corner. Lo sfortunato autogol nel secondo tempo, oltre a sporcare la sua prestazione, fa rientrare in gara l'Ungheria.

Alessandro Bastoni 6: partita di gestione quella del giovane centrale interista, che sbaglia poco e tiene sotto controllo gli attacchi avversari.

Leonardo Spinazzola 6,5: non è ancora il giocatore visto in occasione degli Europei e nel secondo tempo Mancini lo tira fuori ad energie praticamente finite. Nella prima frazione di gioco comunque, regala l'assist a Barella per il gol vantaggio dell'Italia.

Lorenzo Pellegrini 7,5: altra partita convincente del numero 10 azzurro, che sigla la rete decisiva per la vittoria degli uomini di Mancini.

Il migliore in campo per l'Italia.

Bryan Cristante 6+: migliora rispetto alla partita contro la Germania, garantendo uno schermo difensivo continuo.

Nicola Barella 7,5: sblocca la partita nel primo tempo, con un destro poderoso da fuori area che piega le mani a Dibusz. Per il resto, amministra e si inserisce quando deve.

Matteo Politano 6,5: gioca una buona partita e serve l'assist del secondo gol a Pellegrini.

E' sfortunato nel secondo tempo, quando colpisce con un bolide di sinistro la traversaa.

Wilfried Gnonto 6: il giovane azzurro è sembrato meno in palla rispetto alla partita con la Germania.

Giacomo Raspadori 6: fa gioco di sponda per i compagni, ma arriva al tiro davvero poco.

Allenatore Roberto Mancini 6,5: l'avversario non era di certo insormontabile, ma grazie ai cambi effettuati dal ct azzurro, l'Italia ha dato nuovi segnali di vitalità.

Le pagelle dell'Ungheria

Dibusz: 6+, Lang: 5,5, Orban: 5,5, At. Szalai: 5, Nego: 6, A. Nagy: 5, Schafer: 6, Z. Nagy: 5, Szoboszlai: 5, Sallai: 6+, Ad. Szalai: 6+, Allenatore Marco Rossi: 6