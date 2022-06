La Juventus nella stagione 2021-2022 ha dato spesso fiducia a Luca Pellegrini. Il terzino ha disputato diversi match sulla fascia sinistra, difensiva anche a causa delle prestazioni non esaltanti di Alex Sandro. Nonostante ciò il 23enne potrebbe essere ceduto durante il Calciomercato estivo, in prestito in una società di Serie A che gli garantisca più minutaggio.

Proprio la mancanza di fiducia nei giovani in Italia è stato argomento dell'intervista del terzino della Juventus. Pellegrini ha sottolineato come non sia stato facile fare il salto dalla Primavera alla prima squadra.

Cresciuto nella Roma, ha giocato inizialmente in prima squadra per poi essere ceduto in prestito prima al Cagliari, poi è diventato un giocatore della Juventus nello scambio di mercato che ha portato Leonardo Spinazzola alla Roma. Diventato bianconero, nella stagione 2020-2021 ha giocato in prestito nel Genoa ma è stato condizionato da un infortunio, mentre dal 2021 è parte integrante della rosa bianconera.

Nella recente intervista Pellegrini ha spiegato che all'estero, sia che siano dei fenomeni o meno, alla sua età i giocatori hanno già disputato 150-200 partite: segnale evidente di come ci sia fiducia nei giovani a differenza del calcio italiano, dove c'è invece poco tempo per sbagliare.

Luca Pellegrini ha parlato della fiducia nei giovani nel calcio italiano

"Non è stato semplice fare il salto. Sono stati bravissimi tutti ad aiutarmi e mettermi nelle condizioni di rendere al meglio", sono queste le dichiarazioni di Luca Pellegrini in riferimento alla promozione dalla Primavera alla prima squadra.

Il terzino della Juventus ha sottolineato che fra settore giovanile e il calcio professionistico la differenza è notevole e non si dà il tempo di sbagliare ai giovani.

Ha poi aggiunto: "Vediamo ragazzi all’estero, al di là dei fenomeni, che hanno 150/200 partite magari alla mia età".

Il terzino ha sottolineato come in altri campionati i giovani iniziano a giocare prima rispetto in Italia nel calcio professionistico. Sono state 21 le presenze di Luca Pellegrini in questa stagione fra campionato italiano, Champions League e Coppa Italia, con Allegri che lo ha preferito in diverse partite ad Alex Sandro.

Si parla ora di una sua possibile cessione in prestito, magari in una società di Serie A che gli garantisca un ruolo da titolare.

Il mercato della Juventus

L'eventualità di una conferma di Luca Pellegrini in bianconero potrebbe concretizzarsi con la cessione di Alex Sandro. Pare difficile però che il brasiliano riesca a trovare una società pronta a investire su di lui, anche perché ha un ingaggio da circa 6 milioni di euro netti a stagione. Inoltre vorrebbe rimanere nel calcio europeo per prepararsi al meglio al mondiale in Qatar previsto fra novembre e dicembre dove sarà impegnato con il Brasile.