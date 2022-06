La Juventus starebbe ancora riflettendo sulla possibilità o meno di ingaggiare Angel Di Maria, la trattativa per l'argentino ha subito un brusco stop negli ultimi giorni. Le valutazioni continuano per la Juventus: età del giocatore, ingaggio e durata del contratto, sono argomenti di riflessione in casa bianconera.

Intanto dopo una giornata di rumors che parlavano una presunta maretta fra la Juve e Cuadrado, il giocatore è intervenuto direttamente per fare chiarezza, spiegando di stare bene in bianconero.

Il punto su Di Maria

Senza dubbio Di Maria, a 34 anni, è ancora un giocatore che può fare la differenza e può dare ancora tantissimo al calcio che conta, lo dimostrano i numeri della stagione appena conclusa, 31 partite disputate impreziosite con 5 gol e ben 9 assist.

La richiesta del giocatore alla Juventus sarebbe di un contratto annuale a 7,5 milioni di euro, per poi concludere sua carriera in Argentina: sarebbe più o meno la stessa cifra che percepiva a Parigi, più i bonus trattabili. La Juventus sarebbe anche propensa ad accontentarlo, ma a patto che firmi un contratto di due anni, per poter usufruire del decreto fiscale del Decreto Crescita del governo, ne possono beneficiare tutti i giocatori che arrivano in Serie A dopo aver giocato almeno due anni all'estero e che si trattengano per almeno due anni.

Comunque sia, su spinta di mister Allegri (che vuole una rosa pronta e definita il prima possibile), la Juventus dovrebbe cercare di accontentare le richieste di Di Maria, inserendo nel contratto bonus di facile raggiungimento per assecondare le richieste economiche del suo entourage, forse nelle prossime ore potrebbe esserci un nuovo incontro con l'agente dell'argentino.

Juan Cuadrado rompe il silenzio sul suo rinnovo

Nel frattempo Juan Cuadrado rompe il silenzio sulla questione rinnovo che tanto ha fatto discutere negli ultimi giorni e lo fa attraverso i suoi social. Il colombiano ha voluto fare chiarezza sulle ultime voci che sono circolate al riguardo di un suo presunto rifiuto a una proposta di rinnovo della Juventus.

In particolare il giocatore ha scritto: "Io mi sento molto bene alla Juventus, in nessun momento ho rifiutato nessuna proposta, perché mai c’è stata nessuna trattativa. Ho grande rispetto per il mio club e per i miei compagni".

Il colombiano è legato ai colori bianconeri da sette anni: era arrivato alla Juventus nell'estate del 2015 dall'Udinese. A 34 anni compiuti, questo sarà molto probabilmente l'ultimo contratto importante della sua carriera..