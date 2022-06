La Juventus ed il Lipsia starebbero dialogando per un possibile scambio alla pari che prevedrebbe Angelino in bianconero e Weston McKennie di ritorno in Germania. La Roma nel frattempo, potrebbe presentare la seconda offerta per Houssem Aouar, giovane centrocampista del Lione classe 1998.

Juventus, i bianconeri potrebbero scambiare Weston McKennie per arrivare ad Angelino del Lipsia

La Juventus starebbe cercando rinforzi per diverse zone del campo e tra queste ci sarebbe anche la fascia sinistra. Alex Sandro dovrebbe partire nella prossima finestra di Calciomercato estiva e al suo posto, Cherubini vorrebbe portare Angelino del Lipsia.

Il fluidificante spagnolo classe '97 apparirebbe in uscita dalla compagine tedesca, che avrebbe altresì dimostrato un interesse per Weston McKennie. Anche il centrocampista statunitense bianconero, risulterebbe essere sulla lista dei partenti stilata da Massimiliano Allegri ed ecco perché, tra la le due società si starebbe palesando l'ipotesi di uno scambio alla pari. McKennie quindi, tornerebbe a giocare in quella Bundesliga che lo aveva lanciato in pianta stabile nel calcio professionistico, mentre Angelino, effettuerebbe quel salto di qualità, approdando in una formazione votata alla continua ricerca della vittoria. Restando in tema fluidificanti, la Juventus si starebbe avvicinando all'acquisto di Andrea Cambiaso.

La società bianconera infatti, avrebbe accettato le richieste del Genoa, che vorrebbe incassare subito circa 5 milioni di euro cash più alcune contropartite tecniche dal valore corrispondente ad altrettanti 5 milioni di euro.

Roma, Thiago Pinto vorrebbe potenziare il centrocampo e starebbe tornando su Houssem Aouar del Lione

Uno degli obiettivi principali di questa campagna acquisti della Roma, sarà quello di rinforzare il centrocampo. Thiago Pinto dunque, starebbe sondando il terreno per vari giocatori e dalle indiscrezioni odierne, filtrerebbe la volontà del DS portoghese di tornare alla carica per Houssem Aouar.

Il fantasista francese in forza al Lione, era stato già attenzionato dalla compagine giallorossa, che nelle scorse settimane aveva recapitato una prima offerta alla formazione transalpina, ritenuta da quest'ultima troppo bassa. Secondo il portale spagnolo AS, l'idea del club Capitolino, sarebbe quella di far abbassare le pretese economiche del Lione, in modo tale da poter offrire un buon ingaggio al calciatore. Su Aouar comunque, risulterebbe esserci anche lo sguardo di un ex Romanista, Ramón Rodríguez Verdejo Monchi, che vorrebbe portare l'asso classe '98 al suo Siviglia.