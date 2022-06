La Juventus è al lavoro per migliorare non solo il centrocampo e settore avanzato ma anche la difesa. La società bianconera è pronta a sostituire Giorgio Chiellini, che ha rescisso il contratto con la società bianconera per trasferirsi nel campionato americano. Giocherà con il Los Angeles Fc, per una o due stagioni, e poi ritornerà da dirigente alla Juventus. Come possibile sostituto potrebbe arrivare Koulibaly, che il Napoli valuta circa 30 milioni di euro. La società bianconera starebbe lavorando anche all'acquisto di uno o due terzini, anche perché potrebbe partire Luca Pellegrini.

Per il terzino si parla di una cessione in società inglesi per circa 15 milioni di euro. La società bianconera starebbe valutando due giocatori per le fasce difensive. Per la destra piace Nahuel Molina dell'Udinese, che però i friulani valutano non meno di 30 milioni di euro. Per la fascia sinistra il preferito sarebbe Andrea Cambiaso, in scadenza di contratto con il Genoa a giugno 2023. Con la retrocessione in Serie B dei liguri e l'intesa contrattuale in scadenza fra un anno la sua partenza sembra essere la possibilità più concreta. Il suo prezzo di mercato è di circa 10 milioni di euro, la società bianconera potrebbe offrire circa 3 milioni di euro più il cartellino di Filippo Ranocchia.

Il giocatore Cambiaso potrebbe trasferirsi alla Juve

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus sarebbe pronta ad acquistare Andrea Cambiaso del Genoa. Il giocatore è in scadenza di contratto a giugno 2023 ed ha una valutazione di mercato di circa 10 milioni di euro. La società bianconera offrirebbe 3 milioni di euro più il cartellino di Filippo Ranocchia, centrocampista che ha disputato una stagione importante in Serie B con il Vicenza.

La Juventus però si riserverebbe una prelazione sul riacquisto del centrocampista, considerando che si tratta di un nazionale under 21 italiano. Per quanto riguarda Cambiaso può giocare su tutte e due le fasce difensive e sarebbe l'ideale come alternativa eventuale ad Alex Sandro o Cuadrado. Sul giocatore ci sarebbe l'interesse anche dell'Inter.

In una stagione deludente del Genoa finita con la retrocessione in Serie B Cambiaso è stato uno dei migliori per i liguri disputando 26 match nel campionato italiano segnando 1 gol e fornendo 4 assist decisivi ai suoi compagni. A questi bisogna aggiungere 2 match di Coppa Italia.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus potrebbe acquistare a centrocampo Paul Pogba e Fabian Ruiz. Lo spagnolo piace molto e ha un contratto in scadenza a giugno 2023 con il Napoli: il suo prezzo di mercato è di circa 30 milioni di euro. Potrebbe arrivare anche Filip Kostic, che avrebbe già l'intesa contrattuale con la società bianconera.