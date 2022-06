La Juventus è molto attiva in queste settimane in vista dell'inizio ufficiale Calciomercato. Secondo alcune indiscrezioni la Roma avrebbe ricevuto un'offerta da 30 milioni di euro più il cartellino di McKennie dalla Juventus per Nicolò Zaniolo. L'offerta è stata rifiutata perché ritenuta troppo bassa, ma la Juve sarebbe pronta ad avanzare altre offerte per portare alla Continassa il giovane talento della Roma.

Il fantasista giallorosso avrebbe già fatto sapere alla società di avere intenzione di lasciare la squadra, ma anche di voler restare nel campionato di Serie A, quindi la Vecchia Signora sarebbe in prima fila per aggiudicarsi il classe 1999, mentre il Milan rimane in posizione defilata.

L'operazione potrebbe concludersi inserendo nell'offerta qualche contropartita tecnica che potrebbe interessare a mister Mourinho.

Questa potrebbe essere la giusta occasione per portare il gioiellino giallorosso a Torino dato che il calciatore ha un contratto in scadenza nel giugno 2024 e non ha trovato un accordo per il rinnovo.

Le possibile trattativa

Per lasciar partire Nicolò Zaniolo, la Roma chiede almeno 60 milioni di euro, mentre la società bianconera valuta il giocatore un massimo di 40 milioni di euro e allo stesso tempo non vorrebbe spendere più di 20 milioni cash, infatti pensa all'inserimento di qualche contropartita tecnica.

Un calciatore che la Juve potrebbe provare a inserire come contropartita è il centrocampista brasiliano Arthur Melo, Mourinho gradirebbe il giocatore che sarebbe nella lista dei partenti e molto probabilmente lascerà Torino in estate; quindi per la Roma sarebbe un'ottima destinazione per poter essere protagonista.

Zaniolo potrebbe arrivare se partisse De Ligt

In casa bianconera ulteriori fondi per l'assalto a Zaniolo potrebbero arrivare dall'eventuale cessione di De Ligt, corteggiato da vari club della Premier League e valutato dalla Juventus oltre 100 milioni di euro. Il Chelsea sembrerebbe essere la società maggiormente interessata ad acquistare il difensore olandese, ha disponibilità a investire e pure delle contropartite tecniche che potrebbero interessare alla Juve.

Il club bianconero al momento riterrebbe De Ligt incedibile, ma se dovesse arrivare l'offerta giusta potrebbe lasciar partire il difensore, il quale ha un contratto in scadenza nel giugno 2024.

Intanto i bianconeri hanno ceduto in prestito il terzino Frabotta al Lecce, neopromosso in Serie A.