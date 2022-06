La Juventus è attesa da un Calciomercato estivo impegnativo, in cui dovrà rinforzarsi tenendo conto del bilancio societario. Non sarà facile neanche monetizzare dalle cessioni, l'unico giocatore che ha mercato sembra essere Matthijs de Ligt, che però la società bianconera non vorrebbe cedere considerando l'importanza del difensore soprattutto dopo la partenza di Giorgio Chiellini. Gli altri che pesano sul bilancio societario sono soprattutto Alex Sandro, Arthur Melo e Aaron Ramsey, che in questo momento non hanno società pronte ad investire sul loro ingaggio pesante.

Si lavora però sui rinforzi, il primo dovrebbe essere Paul Pogba, in attesa della decisione di Angel Di Maria e del possibile arrivo di Filip Kostic. Si valutano però acquisti anche nel settore avanzato, la società bianconera potrebbe valutare un investimento importante anche per sostituire Paulo Dybala. Si è parlato in questi giorni di un possibile interesse della Juventus per Rafael Leao, che però non trova riscontro fra le agenzie di scommesse. Il portoghese potrebbe prolungare il suo contratto con il Milan ma secondo i bookmakers in caso di offerta importante potrebbe lasciare la società milanese. Il trasferimento al Real Madrid è quotato a 6,00, quello al Manchester City a 7,50. L'eventuale approdo alla Juventus ha meno possibilità, in quanto le agenzie di scommesse lo quotano a 30.

Le agenzie di scommesse quotano il trasferimento di Rafael Leao alla Juventus a 30,00. Una possibilità evidentemente poco concreta anche perché il Milan difficilmente lo venderà, si parla di un suo possibile prolungamento contrattuale con la società milanese.

I bookmakers quotano anche l'approdo del portoghese in altre società, al Real Madrid a 6,00, al Manchester City a 7,50. L'eventuale acquisto da parte del Paris Saint Germain è invece a 10,00, quello al Liverpool a 15,00, al Manchester United a 20, Al Barcellona e al Bayern Monaco 25. A quota 50 troviamo invece l'Atletico Madrid e il Newcastle.

Il mercato della Juventus

La Juventus difficilmente investirà su Rafael Leao, che il Milan valuta almeno 70 milioni di euro. Le ultime notizie di mercato confermano l'interesse della società bianconera per Gabriel Jesus, in scadenza di contratto con il Manchester City a giugno 2023. Si valutano però altri giocatori per il settore avanzato. Abbiamo parlato di Angel Di Maria e di Filip Kostic, la Juventus starebbe lavorando anche ad un vice Vlahovic. Il preferito sembra essere Giovanni Simeone, che il Verona ha riscattato dal Cagliari ma che potrebbe vendere per circa 20 milioni di euro.