La Juventus dovrà rinforzare in maniera decisa il centrocampo durante il Calciomercato estivo. Le problematiche della stagione 2021-2022 hanno riguardato soprattutto l'impostazione di gioco e la verticalizzazione verso le punte, oltre al fatto che in rosa non ci sono centrocampisti in grado di garantire molti gol. A tal riguardo gli unici che hanno dato un contributo nella realizzazione di gol sono stati Weston McKennie e Manuel Locatelli. Per questo oltre a Paul Pogba potrebbe arrivare un altro centrocampista di qualità. Uno di quelli che piacciono molto alla Juventus è Carlos Soler, giocatore del Valencia in scadenza di contratto a giugno 2023.

Lo spagnolo dopo il match contro la Repubblica Ceca di Nations League ha dichiarato che in questo momento non vuole parlare di futuro professionale e che pensa solo a rilassarsi dopo una stagione impegnativa. La Juventus starebbe valutando il suo acquisto, lo spagnolo ha un prezzo di mercato di circa 40 milioni di euro ed in caso di mancato prolungamento di contratto potrebbe lasciare la società bianconera.

La società bianconera potrebbe offrire uno scambio di mercato al Valencia, Carlos Soler a Torino e Arthur Melo nella società spagnola. Una trattativa di mercato che sarebbe gradita anche al nuovo tecnico del Valencia Gattuso, che si ritroverebbe un giocatore ideale nel suo 4-3-3.

La Juventus vorrebbe Carlos Soler

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Valencia e Juventus potrebbero effettuare uno scambio di mercato che riguarderebbe due centrocampisti. Carlos Soler si trasferirebbe a Torino, Arthur Melo in Spagna. Il primo è in scadenza di contratto a giugno 2023 e c'è il rischio per la società spagnola di perderlo a parametro zero fra un anno.

Per quanto riguarda il brasiliano, è un giocatore che sarebbe ideale per il Valencia e per il calcio spagnolo. Le stagioni deludenti alla Juventus hanno diminuito il suo prezzo di mercato. Potrebbe definirsi uno scambio alla pari, considerando che entrambi sono valutati circa 40 milioni di euro. La stagione di Soler è stata importante, 32 match, 11 gol e 5 assist decisivi ai suoi compagni nel campionato spagnolo e 6 match con 1 gol in Coppa di Spagna.

Soler ha dimostrato la sua importanza anche nella nazionale spagnola, dando un contributo importante nei recenti match di Nations League.

Il mercato della Juventus

La Juventus è a lavoro anche per rinforzare il settore avanzato. Oltre al possibile arrivo di Di Maria e a quello di Kostic, si lavora anche ad un altro acquisto importante. Piace molto Giovanni Simeone, che è stato riscattato dal Verona per circa 12 milioni di euro ma che potrebbe essere rivenduto a circa 20 milioni dalla società veneta dopo la stagione importante nel campionato italiano. Ha segnato 17 gol fornendo 6 assist decisivi ai suoi compagni.