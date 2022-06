La Juventus è al lavoro in diverse trattative di mercato in queste settimane. Tante le esigenze della società bianconera, dal rinforzarsi in tutti settori, all'alleggerire il monte ingaggi considerando gli stipendio di diversi giocatori che non hanno reso come ci si aspettava. Basti pensare ad Alex Sandro, Arthur Melo e Aaron Ramsey, per il terzino non sarà facile trovare una società pronta ad investire sul suo cartellino. Per il centrocampista invece si valutano anche degli scambi di mercato anche perché il suo prezzo di mercato è di circa 40 milioni di euro.

Il gallese invece starebbe valutando la rescissione consensuale con indennizzo a favore di circa 3 milioni di euro. Potrebbe trasferirsi in Turchia, a volerlo sarebbe il tecnico del Kagamarguruk Andrea Pirlo, che lo ha già allenato nella stagione 2020-2021 alla Juventus. A questi potrebbe aggiungersi anche Adrien Rabiot, il francese ha la fiducia di Allegri, non è un caso sia stato uno dei giocatori più schierati da Allegri nella stagione 2021-2022. Il contratto in scadenza a giugno 2023 e l'ingaggio da circa 7 milioni di euro netti a stagione non agevola però una sua riconferma. Per questo la Juventus potrebbe valutare una sua cessione. Si è parlato di un interesse del Chelsea, nelle ultime ore però anche Il Paris Saint Germain starebbe lavorando un suo eventuale acquisto.

La società francese vorrebbe cercare di costruire una rosa soprattutto di giocatori francesi, meglio ancora se parigini. Per Rabiot sarebbe un ritorno nel Paris Saint Germain, avendoci giocato prima del trasferimento alla Juventus nel 2019.

Rabiot potrebbe trasferirsi al Paris Saint Germain

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il Paris Saint Germain potrebbe acquistare il cartellino di Adrien Rabiot.

Il centrocampista piace alla società francese, il suo prezzo di mercato è di circa 20 milioni di euro. Si è parlato anche di un interesse del Chelsea, con Tuchel che vorrebbe il centrocampista. Rabiot però potrebbe valutare un ritorno in Francia, nella società in cui è cresciuto. Lasciò il Paris Saint Germain nel 2019 dopo essere andato in scadenza di contratto per trasferirsi alla Juventus.

Le stagioni in bianconero non sono stati ideali, la migliore è stata l'ultima con Allegri. Ad agevolare la sua cessione anche l'ingaggio da 7 milioni di euro a stagione che attualmente guadagna nella società bianconera. C'è anche il rischio che possa lasciare la società bianconera in scadenza di contratto fra un anno.

Il mercato della Juventus

La Juventus se dovesse lasciar partire i vari Adrien Rabiot, Arthur Melo e Aaron Ramsey potrebbe acquistare non solo Paul Pogba ma anche un altro centrocampista. Piace Fabian Ruiz del Napoli oltre a Leandro Paredes del Paris Saint Germain, entrambi in scadenza di contratto a giugno 2023. Potrebbe arrivare anche Filip Kostic, valutato circa 20 milioni di euro.