Cherubini vorrebbe rafforzare il centrocampo della Juventus con l'acquisto di Fabian Ruiz del Napoli e per riuscirci, il DS bianconero potrebbe cedere Rabiot e Mandragora. Nel frattempo, Carlos Tevez, presentato come il nuovo allenatore del Rosario Central, ha dichiaro di voler riportare in Argentina Di Maria.

Juventus, i bianconeri potrebbero cedere Rabiot e Mandragora per arrivare a Fabian Ruiz del Napoli

La Juventus sta lavorando in sede di Calciomercato per rivoluzionare il reparto di centrocampo. Dopo aver sostanzialmente bloccato Paul Pogba, la società piemontese vorrebbe cedere un paio di pedine e tra i papabili partenti, risulterebbero esserci Rabiot e Mandragora.

Il francese, piacerebbe in Premier League, con Chelsea, Manchester United e Newcastle spettatrici in prima fila. Per il classe '95, Cherubini chiederebbe non meno di 20 milioni di euro, una somma che rappresenterebbe una maxi plus valenza per le casse della Vecchia Signora, in quanto il giocatore fu preso a parametro zero dal PSG. Discorso diverso va fatto per Rolando Mandragora. Il centrocampista sarebbe attenzionato dalla Fiorentina e dal Torino, ma entrambe le compagini italiane, lo avrebbero richiesto in prestito con diritto di riscatto, che si aggirerebbe intorno ai 10 milioni di euro. Con queste due cessioni dunque, la Juventus otterrebbe un tesoretto da circa 30 milioni di euro, soldi che i bianconeri vorrebbero poi riversare nelle casse del Napoli per l'acquisto di Fabian Ruiz. Lo spagnolo, sarebbe il compagno ideale di Paul Pogba, in quanto capace di gestire la regia della squadra, lasciando al partner transalpino, il compito di buttarsi nelle linee avversarie.

Il Napoli dal canto suo, cederebbe il centrocampista iberico solo a fronte di un'offerta che si avvicini ai 50 milioni di euro.

Tevez spaventa la Juventus: ‘DI Maria? vorrei che venisse qui al Rosario’

Carlos Tevez è stato ufficializzato come il nuovo allenatore del Rosario Central ed in occasione della sua presentazione alla stampa, l'ex attaccante bianconero ha parlato di Angel Di Maria e della possibilità di riportarlo in Argentina.

In proposito, il classe '84 ha detto del “Fideo”: "Di Maria? Ora non potrei parlarci. Pensate che parlo a malapena con mia moglie dal lavoro che ho. Vorrei che venisse, a chi non piacerebbe. Quando la situazione sarà più calma, io lo chiamerò e gli chiederò cosa vuole fare. Sappiamo della sua personalità: sarebbe molto positivo per la rosa, per l'esperienza che trasmetterebbe a questi ragazzi". Di Maria nel frattempo, avrebbe chiesto ancora dei giorni di riflessione alla Juventus, che attenderebbe una risposta definitiva entro la fine di questa settimana.