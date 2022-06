I rossoneri cercano un’alternativa a Renato Sanches, che sembrerebbe vicino al Psg, l’ultimo nome sondato dalla dirigenza rossonera è quello di Traorè, per la difesa spunta il nome di Thiaw. La Juve cerca rinforzi a centrocampo, per questo torna di moda il nome di Paredes per la mediana, che potrebbe arrivare ad un prezzo inferiore attraverso l’uso di contropartite.

Traore, tecnica e dinamismo per il Milan

Il Milan, viste le difficoltà per arrivare a Renato Sanches, con il Lille che avrebbe alzato la richiesta economica per il suo cartellino, starebbe pensando ad Hamed Traorè del Sassuolo, autore di 7 gol e 2 assist in 31 partite quest’anno.

L’ivoriano classe 2002, andrebbe a ricoprire il ruolo di mezzala al posto di Kessie, e all’occasione anche quello di trequartista dietro la punta, ruolo che ha già ricoperto ai tempi dell’Empoli, dove ha disputato la sua prima stagione in Serie A. Le sue caratteristiche parlano di un giocatore molto rapido, abile palla al piede e in grado di far salire la squadra grazie alla sua tecnica. Traore sembrerebbe pronto al definitivo salto di qualità, e dunque adatto a posizionarsi nel 4-2-3-1 studiato da Pioli.

Se non arriva Botman, Maldini punterebbe su Thiaw

Quello che sembrava un colpo già fatto, adesso troverebbe delle complicazioni legate all’alta valutazione del suo cartellino, si tratta dell’affare Botman, con il Lille che chiede 40 milioni per lasciarlo partire, e i rossoneri che sembrerebbero intenzionati a non muoversi oltre i 30 milioni.

Per questo Maldini starebbe pensando ad altri profili per la difesa, come quello di Thiaw, tedesco in forza allo Schalke, che ha disputato quest’anno 31 presenze nella Serie B tedesca, ed entrerebbe a pieno nel progetto Milan, essendo un giovane in grado di crescere e fare da alternativa ai due titolari kalulu e tomori. La valutazione del suo cartellino si aggira intorno ai 6 milioni di euro, e i rossoneri, che già lo avevano cercato a Gennaio, sarebbero ora nuovamente interessati a lui.

Un altro nome low cost è quello di Esteve, difensore rivelazione della Ligue 1 con il Montpellier, per cui la società francese chiede sempre una cifra intorno ai 6 milioni.

Juve, ipotesi scambio Paredes-Kean

La Juventus sarebbe sempre alla ricerca di rinforzi a centrocampo, e nelle ultime ore i bianconeri starebbero pensando a Paredes del Paris Saint Germain.

La trattativa prevederebbe uno scambio alla pari tra lui e Moise Kean, con l’italiano che gradirebbe il trasferimento, visto anche il suo piacevole trascorso a Parigi, dove ha disputato la sua migliore stagione in carriera. La valutazione per i due cartellini è di 30 milioni di euro, e secondo La Gazzetta dello Sport, l’affare potrebbe presto entrare nel vivo attraverso un incontro tra i dirigenti dei due club.