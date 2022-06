La Juventus è attesa da un mercato importante, non solo per quanto riguarda gli acquisti ma anche le cessioni. Diversi giocatori sono a rischio partenze, soprattutto quelli che non ha reso come ci aspettava anche in riferimento all'ingaggio che guadagnano. Su tutti spiccano Alex Sandro, Arthur Melo e Aaron Ramsey, tutti i giocatori che hanno uno stipendio vicino ai 7 milioni di euro a stagione. Più o meno lo stesso ingaggio di Adrien Rabiot, che ha un contratto con la Juventus fino a giugno 2023. Dopo due stagioni deludenti il francese sembra aver trovato delle prestazioni importanti soprattutto nella seconda parte della stagione 2021-2022.

Grandi meriti vanno ad Allegri, che ha saputo valorizzarlo e gli ha dato fiducia. Non è un caso che il toscano lo abbia elogiato in diversi match. Un rapporto professionale consolidato fra i due e confermato anche dalla recente intervista di Adrien Rabiot. Il centrocampista francese ha parlato del suo futuro professionale sottolineando come del suo contratto se ne occupa il suo agente sportivo. Rabiot ha aggiunto che se dovesse lasciare Torino non sarà una sua decisione. A proposito di Allegri, ha dichiarato di avere la fiducia del tecnico della Juventus.

Il centrocampista Rabiot ha sottolineato di avere la fiducia di Allegri

'Ho un contratto con la Juventus e non penso che il Mondiale di novembre cambierà le cose, se dovesse succedere non sarà una mia scelta'.

Queste le dichiarazioni di Adrien Rabiot, il centrocampista francese ha aggiunto: 'Da quando sono ritornato in nazionale ho giocato con continuità anche se con la Juventus ho avuto alti e bassi. E' stata una stagione difficile per tutti, in ogni caso ho la fiducia di Massimiliano Allegri'. Di certo il contratto in scadenza a giugno 2023 potrebbe agevolare la partenza del centrocampista francese.

Potrebbe esserci un incontro fra l'agente sportivo del giocatore, la mamma Veronique, e la società in queste settimane. Se non dovesse esserci un'intesa il giocatore potrebbe essere ceduto anche perché la Juventus vorrebbe monetizzare. Con un'offerta da 20 milioni di euro Rabiot potrebbe lasciare la società bianconera. Ci sarebbe l'interesse di diverse società inglesi, su tutte il Manchester United e Chelsea.

Proprio il francese nel recente match di Nations League fra Croazia e Francia ha segnato il gol de vantaggio della sua nazionale, fornendo una prestazione importante che conferma i miglioramenti del giocatore in questa stagione.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe annunciare Paul Pogba ad inizio luglio per motivi di bilancio. Il centrocampista francese avrebbe raggiunto l'intesa sull'ingaggio con la società bianconera a circa 10 milioni di euro compresi i bonus fino a giugno 2026. Ritroverebbe a Torino Alvaro Morata, con il quale ha giocato alla Juventus dal 2014 al 2016. La società bianconera starebbe lavorando ad un'intesa per un prestito con riscatto per un totale di 20 milioni d euro per acquistare lo spagnolo dall'Atletico Madrid. Sempre dalla società spagnola si valuta Rodrigo De Paul come altro rinforzo per il centrocampo.