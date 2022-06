La Juventus prima di investire in maniera decisa sul mercato in entrata dovrà tenere conto anche delle cessioni. Ci sono diversi giocatori che non sono considerati indispensabili per la società bianconera e che guadagnano molto, la cui cessione potrebbe quindi liberare risorse importanti.

Su tutti spicca Adrien Rabiot: il centrocampista francese ha contratto in scadenza a fine giugno 2023 e un ingaggio da 7 milioni di euro netti a stagione. Ci sarebbero diverse società inglesi pronte ad investire su un giocatore che nell'ultima stagione ha dimostrato miglioramenti evidenti nel gioco, ricevendo gli elogi in diverse intervista da parte di Allegri.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il Manchester United sarebbe interessato al giocatore e potrebbe presentare un'offerta da 20 milioni di euro per il centrocampista francese.

Si valutano eventuali offerte per Rabiot, il francese piacerebbe al Manchester United

Il francese piacerebbe molto anche al Chelsea, che cerca rinforzi di qualità al centrocampo.

Per caratteristiche tecniche Rabiot sarebbe l'ideale per il campionato inglese, in quanto garantirebbe fisicità ed inserimenti nell'area avversaria, anche se nelle tre stagioni in bianconero ha segnato solo due gol.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus potrebbe cedere Adrien Rabiot ma anche Arthur Melo, per il quale si parla di un possibile trasferimento all'Arsenal.

Da valutare è anche il futuro professionale di Weston McKennie, che potrebbe essere utilizzato come contropartita tecnica per arrivare a Niccolò Zaniolo.

In difesa invece Merih Demiral, che potrebbe non essere riscattato dall'Atalanta. Il difensore turco potrebbe trasferirsi al Napoli nell'ambito di un'operazione per l'acquisto di Kalidou Koulibaly, in scadenza di contratto a giugno 2023. In tal caso la Juventus potrebbe aggiungere cash per circa 10 milioni di euro, considerando la valutazione di mercato del difensore senegalese rispetto al turco.